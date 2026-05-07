[오늘날씨] 전국 흐리고 중부지방 비소식...낮 최고 27도

AI 핵심 요약beta
- 7일 전국 흐리고 중부지방 오후부터 비가 내렸다.
- 최저기온 9~18도, 최고기온 18~27도로 예상됐다.
- 미세먼지 좋음~보통, 바다 물결 0.5~1.5m였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 7일은 전국이 대체로 흐린 가운데 중부지방을 중심으로 오후부터 비가 내릴 전망이다. 낮 기온은 27도까지 오를 것으로 보인다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 오후부터 밤사이 수도권과 강원 내륙·산지, 충남 북부, 충북 중·북부 지역에 5mm 안팎의 비가 예보됐다. 수도권은 밤부터 차차 맑아지겠다.
미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통' 수준을 보이겠다. 오전에는 일부 지역에서 농도가 다소 높아질 수 있으나 낮 동안 대기 확산과 남풍 유입으로 점차 개선될 전망이다.
아침 최저기온은 9~18도로 전망된다. ▲서울 12도 ▲인천 13도 ▲춘천 10도 ▲강릉 18도 ▲대전 12도 ▲대구 11도 ▲전주 12도 ▲광주 11도 ▲부산 13도 ▲제주 13도 ▲울릉도·독도 15도다.
낮 최고기온은 18∼27도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 19도 ▲인천 18도 ▲춘천 21도 ▲강릉 25도 ▲대전 24도 ▲대구 27도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲부산 23도 ▲제주 21도 ▲울릉도·독도 19도다.
바다의 물결은 동해와 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다.
calebcao@newspim.com