개혁신당 정이한·강명상, "공소취소 특검법' 반대 연석회의 제안"

공소취소 특검법 공동 대응 방안 모색

부울경 정치적 연대와 정의 실현 결의

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 개혁신당 부산시장 후보와 창원시장 후보가 부울경 광역단체장 후보들에게 '공소취소 특검법'과 관련한 연석회의를 제안했다.

정이한 부산시장 후보는 6일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "무너진 사법 정의를 바로 세우기 위해 부울경 광역단체장 후보 긴급 연석회의를 제안한다"고 밝혔다.

정 후보는 "민주당의 '공소취소 특검법'은 정치가 아닌 '사법 계엄'이다. 거대 의석을 무기로 법치주의를 유린하는 민주당에게 묻는다"며 "나라 법을 마음대로 주무를 거면 차라리 국호를 '대한제국'으로 바꾸고 황제를 모시고 사는건 어떻냐"라고 날을 세웠다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 개혁신당 부산시장 후보와 창원시장 후보가 6일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 부울경 광역단체장 후보들에게 '공소취소 특검법'과 관련한 연석회의를 제안하고 있다. 왼쪽부터 정동성 개혁신당 경남도당 위원장, 정이한 부산시장 후보, 강명상 창원시장 후보. 2026.05.06

이어 "당당하면 재판장에서 실력으로 무죄를 증명하라. 그것이 민주주의의 약속"이라며 "권력이라는 지우개로 기록을 세탁하려는 비겁한 꼼수를 우리 국민은 결코 용납하지 않는다. 대한민국은 황제를 모시는 제국이 아니다"라고 목소리를 높였다.

정 후보는 "부울경 후보들께 제안한다. 법치가 권력자의 '셀프 세탁기'로 전락하는 것을 방관한다면, 우리 중 누구도 부울경을 대표할 자격이 없다"며 "오늘이라도 당장 만나자. 부울경의 상식이 얼마나 무거운지 저들에게 깨닫게 하자. 후보들의 대승적 결단을 정중히 기다리겠다"고 제안했다.

강명상 창원시장 후보는 "지금 대한민국은 유례없는 헌정 질서의 위기에 직면해 있다"라며 "이것은 특검이라는 이름을 빌려 사법 시스템을 무기화하고 권력이라는 지우개로 자신들의 과오를 닦아내려는 명배한 '사법 내란' 그 자체"라고 비난했다.

그러면서 "조응천 후보가 제안한 '법치 수호 연대'에 전격 동참하겠다"면서 "사법 내란 저지를 위한 수도권-부울경 연석회의에 기꺼이 참여해 이 사법 파괴 책동에 단호히 맞서겠다"고 다짐했다.

강 후보는 "창원의 자부심과 기개를 걸고 약속드린다. 부울경의 목소리로 우리의 행동으로 정의를 다시 세우겠다"며 "법 위에 권력은 없다. 비겁한 자들은 결국 역사의 심판대에 서게 될 것"이라고 직격했다.

ndh4000@newspim.com