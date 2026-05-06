韩财长：力争实现2%经济增长目标

纽斯频通讯社撒马尔罕5月6日电 韩国副总理兼财政经济部长官具润哲当地时间5日表示，尽管中东局势不确定性加大，韩国政府仍将力争实现今年约2%的经济增长目标。

图为韩国副总理兼财政经济部长官具润哲。【图片=纽斯频通讯社】

具润哲当天在乌兹别克斯坦撒马尔罕出席东盟与韩中日（ASEAN+3）财长和央行行长会议及亚洲开发银行（ADB）年会时对媒体表示，当前中东局势波动较大，短期内难以对经济增速作出明确判断，但政府将坚持既定增长目标。他同时指出，多家投行（IB）对韩国今年经济增速的预测已高于2%。

在财政政策方面，具润哲表示，政府已通过第一轮追加预算对弱势群体提供支持，并在税收状况改善的情况下，在未新增国债的前提下偿还1万亿韩元国债。目前政策重点在于落实规模约26.2万亿韩元的追加预算及约730万亿韩元的年度预算。

针对中东冲突带来的影响，具润哲表示，韩国半导体出口、股市表现及税收状况总体稳定，但油价上涨带来的通胀压力仍需密切关注。他指出，如国际油价持续处于每桶100美元以上，政府将采取多种政策工具加以应对。

在货币政策方面，具润哲表示，利率调整将由韩国银行（央行）金融货币委员会根据经济和市场情况作出决定，政府将与央行保持密切沟通与政策协调。

对于当前韩元兑美元汇率在1470至1480韩元区间运行的情况，具润哲表示不宜对具体水平作出评价，但强调若市场波动加剧，政府将采取必要措施稳定金融市场。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社