더윈드 김희수 불안 증세로 활동 중단…"당분간 5인 체제"

AI 핵심 요약beta
- 팡스타엔터테인먼트가 6일 김희수의 활동 중단을 발표했다.
- 김희수는 불안 증세로 치료 중이며 안정 필요로 일시 중단한다.
- 더윈드는 5인 체제로 활동하며 팬들의 양해를 구한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 더윈드 멤버 김희수가 건강 문제로 활동을 일시 중단한다.
6일 더윈드 소속사 팡스타엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 "김희수가 최근 불안 증세로 인해 의료기관에서 꾸준히 치료를 받아왔다"며 "의료진의 소견에 따라 당분간 충분한 안정과 회복이 필요하다고 판단되어 김희수는 일시적으로 활동을 중단할 예정"이라고 밝혔다.
이어 "아티스트의 건강 상태를 지속적으로 확인하며 활동을 이어왔으나, 회복이 최우선이라는 판단을 내렸다"고 설명했다.
이에 따라 더윈드는 당분간 김희수를 제외한 5인 체제로 활동을 이어간다. 소속사는 "팬 여러분의 너른 양해를 부탁드린다"고 전했다.
끝으로 소속사는 "김희수가 충분한 휴식과 치료를 통해 건강을 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
더윈드는 2023년 위드어스엔터테인먼트에서 데뷔한 보이그룹으로 지난달 22일 팡스타엔터테인먼트와 협업 파트너십을 체결했다.
moonddo00@newspim.com