파우, 성수동 깜짝 공연 성료... 자작곡 'WHY' 라이브 첫 공개

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자작곡 프로젝트 'The Demo Tape' 본격 시동

음악적 역량 입증

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 보이그룹 파우(POW)가 서울 성수동에서 깜짝 라이브 공연을 펼치며 팬들에게 특별한 봄날의 추억을 선사했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 파우, 성수 연방공연 이미지 [사진= 더블제이컴퍼니] 2026.05.06 taeyi427@newspim.com

6일 소속사에 따르면 파우는 지난 5일 오후 서울 성수동 복합문화공간 성수연방에서 'Come to POW'라는 타이틀로 공연을 개최했다. 이날 현장에는 공연 시작 전부터 수많은 인파가 몰려 파우를 향한 뜨거운 관심을 실감케 했다.

이번 공연은 같은 날 발매된 신곡 'WHY'의 무대를 라이브로 처음 선보이는 자리라는 점에서 의미를 더했다. 'WHY'는 파우의 자작곡 프로젝트인 'The Demo Tape'의 포문을 여는 곡으로 멤버들은 한층 깊어진 감성과 성장한 음악적 세계관을 무대 위에 고스란히 담아냈다.

파우는 데뷔곡 '페이보릿(Favorite)'을 시작으로 '이유', '대즐링(Dazzling)', '다정해지는 법' 등 팀의 색깔이 묻어나는 다채로운 세트리스트를 소화했다. 이어 신곡 'WHY'와 '김미 러브(Gimme Love)', '보이프렌드' 등을 연달아 선보이며 현장의 열기를 달궜다.

앙코르 무대에서는 '핑거프린트(Fingerprint)'와 록 버전으로 편곡된 '밸런타인(Valentime)'을 선사하며 안정적인 라이브 실력을 입증했다.

무대를 마친 파우 멤버들은 "자작곡 프로젝트의 시작인 'WHY'를 발매 당일 팬들 앞에서 직접 선보일 수 있어 감회가 남다르다"며 "함께해 준 팬들 덕분에 소중한 순간으로 남을 것 같다. 진심이 담긴 음악으로 꾸준히 보답하겠다"는 소감을 전했다.

한편 파우는 이번 신곡을 기점으로 'The Demo Tape' 프로젝트를 이어가며 지속적으로 창작곡을 선보일 계획이다. 아울러 개별 활동과 더불어 올 하반기 완전체 컴백을 목표로 준비에 박차를 가하고 있어 향후 행보에 귀추가 주목된다.

taeyi427@newspim.com