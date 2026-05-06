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2026.05.06 (수)
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[AI프리뷰] 6일 대구 삼성-키움전, 최원태 첫승 도전 vs 키움 '믿는 선발' 배동현

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AI 핵심 요약

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  • 삼성 라이온즈가 6일 대구에서 키움 히어로즈와 맞대결한다.
  • 전날 11-1 대승한 삼성이 2연승 도전하고 키움은 배동현 선발로 반격한다.
  • 배동현 안정감 우위지만 삼성 홈 이점으로 대등한 저득점 경기가 전망된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

*AI를 활용해 해당 경기를 예상, 분석한 내용입니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해보기 바랍니다.

[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=2026 KBO 리그 삼성 라이온즈 vs 키움 히어로즈 대구 경기 분석 (5월 6일)

2026년 5월 6일 오후 6시 30분, 대구 삼성라이온즈파크에서 리그 4위 삼성 라이온즈와 10위 키움 히어로즈가 맞대결을 펼친다. 선발 투수는 삼성 최원태, 키움 배동현으로 예고됐고, 전날 11-1 대승으로 분위기를 끌어올린 삼성과 선발 우위를 앞세워 반격을 노리는 키움의 흐름 싸움이 핵심인 경기다.

최원태. [사진 = 삼성라이온즈]

◆팀 현황
-삼성 라이온즈 (16승 14패 1무, 4위)

삼성은  최근 10경기 4승 6패로 기복은 있었지만 현재 2연승을 달리고 있고, 홈 성적도 9승 1무 7패로 크게 밀리지 않는다.

5월 5일 키움과의 대구 홈 경기에서는 11-1로 크게 이겼다. 초반부터 점수를 쌓았고, 중반 이후에는 최형우의 3점 홈런까지 터지면서 사실상 일방적인 흐름으로 경기를 가져갔다. 투타 밸런스가 좋았고, 대량 리드 상황에서도 경기 집중력이 크게 흔들리지 않은 점이 인상적이었다.

삼성은 시즌 팀간 승패표에서 키움 상대 1승 3패로 밀리고 있다. 그래서 전날 대승이 반등의 시작인지, 아니면 하루짜리 폭발인지가 이번 경기에서 확인될 가능성이 높다.

-키움 히어로즈 (12승 20패, 10위)

키움은 최근 10경기 5승 5패로 아주 나쁘진 않지만, 원정 성적이 4승 13패로 크게 흔들리고 있다는 점이 순위 하락의 가장 큰 원인이다.

5일 삼성전에서는 1-11로 완패했다. 초반 실점 이후 경기 흐름을 전혀 되찾지 못했고, 투수진이 연쇄적으로 무너지면서 대구 원정 첫판을 너무 허무하게 내줬다. 삼성의 중심 타선에 장타를 허용하며 빅이닝을 끊지 못한 점이 결정적이었다.

다만 키움은 시즌 전체로 보면 삼성 상대 전적에서 3승 1패로 앞서 있다. 즉 전날 한 경기 결과만으로 상성 우위를 완전히 잃었다고 보긴 어렵고, 이번 경기는 반등 여부를 가를 분수령에 가깝다.

◆선발 투수 분석
삼성 선발: 최원태 (우투)

아직 첫 승이 없는 최원태의 가장 큰 과제는 초반 안정감이다. 삼성 타선이 전날 11점을 뽑았다고 해도, 키움 선발이 배동현이라 장기전으로 흐르면 삼성도 쉽게 풀 수 없는 경기가 될 수 있다. 최원태가 초반 1~3회를 실점 최소화로 버텨주는 것이 중요하다.

평가: 최원태는 압도적인 구위형이라기보다 경기 운영형 선발로 보는 편이 맞다. 시즌 전체 흐름이 완벽하다고 하긴 어렵지만, 대구 홈과 전날 타선 지원 분위기를 감안하면 5이닝 안팎 2~3실점 수준의 역할 수행 가능성은 충분하다.

키움 선발: 배동현 (우투)

배동현은 시즌 4승 평균자책점 2.12로, 현재 키움 선발진에서 가장 안정적인 카드 중 하나로 평가할 수 있다. 키움이 전날 1-11로 크게 졌다는 점을 고려하면, 이번 경기는 사실상 배동현이 시리즈 흐름을 살려야 하는 경기다. 배동현이 초반부터 스트라이크 선점에 성공해 삼성의 상위 타선을 잠재우면, 전날과는 전혀 다른 저득점 흐름으로 가져갈 가능성이 생긴다.

평가: 현재 선발 매치업의 순수 안정감은 배동현 쪽이 더 낫다. 다만 전날 삼성 타선이 장타와 집중타를 모두 보여준 상태라, 대구 구장 특성상 실투 하나가 순식간에 경기 흐름을 바꿀 수 있다는 점은 부담이다.

[서울=뉴스핌] 7일 잠실 두산과의 경기에서 선발 투수로 출전하는 키움의 배동현. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.04.07 wcn05002@newspim.com

◆주요 변수
전날 11-1 경기의 후유증과 반작용

삼성은 전날 대승으로 타격감과 팀 분위기를 모두 끌어올렸다. 반대로 키움은 대패 뒤 경기 초반이 흔들리면 연패 분위기로 쉽게 빠질 수 있어, 1회와 2회 집중력이 특히 중요하다.

배동현의 선발 우위

현재 수치상으로는 배동현이 최원태보다 안정적이다. 키움이 하위권이라도 배동현이 5~6이닝을 저실점으로 끌고 가면, 삼성의 전날 폭발력을 상당 부분 억제할 수 있다.

삼성의 키움전 상성 극복 여부

삼성은 올 시즌 팀간 승패표에서 키움에 1승 3패로 밀리고 있다. 전날 대승으로 흐름을 끊긴 했지만, 이번 경기까지 잡아야 진짜로 상대전 열세를 만회했다고 볼 수 있다.

대구 구장과 장타 변수

대구 삼성라이온즈파크는 경기 흐름이 장타 한 방에 크게 흔들릴 수 있는 곳이다. 전날도 삼성은 장타를 앞세워 승부를 갈랐다.

키움의 원정 약세

키움의 원정 성적이 4승 13패에 불과하다. 대구처럼 타격전 양상이 자주 나오는 환경에서는 불펜과 수비가 흔들릴 경우 경기 전체가 빠르게 무너질 수 있다.

⚾ 종합 전망

이번 경기는 전날 결과만 보면 삼성 쪽 분위기가 강하지만, 선발 매치업만 떼어 놓고 보면 키움 배동현의 안정감이 더 돋보이는 경기다. 그래서 초반 3이닝까지는 팽팽한 흐름이 이어질 가능성이 있고, 이후 삼성이 배동현의 투구 수를 늘려 중후반 승부로 가느냐가 관건이다.

삼성은 홈 이점과 전날 타선 폭발을 안고 있지만, 최원태가 먼저 흔들리면 경기가 의외로 어렵게 풀릴 수 있다. 키움은 배동현이 선발 우위를 살려 버텨주고, 전날 침묵했던 타선이 초반 선취점을 만들면 충분히 반격 가능하다.

전체적으로는 선발만 보면 키움의 근소 우세, 팀 분위기와 홈 변수까지 포함하면 삼성과 거의 대등한 경기다. 흐름상으로는 저득점이면 키움, 중반 이후 타격전이면 삼성 쪽으로 기울 가능성이 큰 매치업이다.

*위 내용은 생성형 AI로 예측한 경기 분석 [명령어 : 5월 6일 대구 삼성-키움전 경기를 분석해줘=Perplexity]

iaspire@newspim.com

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부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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