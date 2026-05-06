男 탁구대표팀, 슬로바키아에 3-0 완승…세계선수권 16강행

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 남자탁구대표팀이 슬로바키아에 완승을 거두며 2026 국제탁구연맹(ITTF) 세계선수권 남자 단체전 16강에 진출했다.

한국 남자탁구대표팀은 지난 5일(한국 시간) 영국 런던 OVO 아레나 웸블리에서 열린 슬로바키아와 남자 단체전 32강전서 매치 스코어 3-0으로 승리했다.

[영국 런던 로이터=뉴스핌] 한국 남자탁구국가대표 오준성(한국거래소)이 지난 5일(한국시간) 영국 런던에서 열린 2026 국제탁구연맹(ITTF) 세계선수권 남자단체전 32강 1단식에서 슬로바키아 루보미르 피체이와 3-2 승부 끝에 승리했다. 2026.05.06 willowdy@newspim.com

한국 대표팀은 세계랭킹 6위로 이번 단체전에서 32강전 자동 출전권을 얻었다. 대회 시드 배정을 위한 순위 결정전에서는 2승 1패의 성적을 냈다. 특히 같은 1그룹에 속한 세계 1위 중국을 3-1로 꺾었다.

중국전 승리로 기세를 올린 오준성(한국거래소·30위)이 1단식에서 루보미르 피체이(98위)를 3-2(11-7 11-7 7-11 8-11 11-7)로 접전 끝에 꺾으며 1승을 먼저 거뒀다.

순위 결정전 초반 다소 부진했지만, 대표팀 내 유일한 세계 10위권인 장우진(세아·9위)이 앞선 2단식에서 왕양(142위)을 3-0(11-8 12-10 1104)으로 돌려세우며 분위기를 이어갔다.

마지막 주자로 나선 안재현(한국거래소·22위)은 애덤 클라이버(317위)를 3-0(11-9 11-6 11-7)으로 꺾고 1시간 31분 만에 승부를 끝냈다.

한편, 한국 대표팀은 오는 7일 같은 장소에서 인도를 3-0으로 꺾고 올라온 오스트리아와 16강을 치른다.

willowdy@newspim.com