李대통령 "AI 위성분석으로 농지 투기 근절… 농사 안 지으면 강제 매수"

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20회 국무회의 겸 7차 비상경제점검회의 주재

위성사진-지적도 데이터 결합해 '가짜 농부' 전수조사 지시

"처분 명령 후 3년 자경하면 면제되는 느슨한 법규, 근본적으로 뜯어고쳐야"

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 6일 인공지능(AI) 위성 분석 기술을 활용해 전 국토의 농지 이용 실태를 전수조사하고, 불법 투기가 적발될 경우 즉각적인 처분과 강제 매수가 가능하도록 농지 관리 체계를 근본적으로 혁신할 것을 지시했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 20회 국무회의 겸 7차 비상경제점검회의에서 송미령 농림축산식품부 장관에게 "AI 역량이 뛰어나게 개발돼 있다"며 "위성 사진과 지적도 정보를 결합해 지속적으로 묵어 있는 땅을 찾아내는 정밀한 시스템을 구축하라"고 강조했다.

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 송미령 농림축산식품부 장관과 농지 불법 이용 실태 전수조사와 관련해 의견을 주고받고 있다. [사진=KTV]

◆ "AI 위성이 감시하는 시대… '가짜 농부' 꼼수 안 통한다"

이 대통령은 인공지능 위성 분석을 통한 농지 관리의 과학화를 강조했다. 이 대통령은 "군사 미사일 폭격 지점도 AI 위성 분석으로 설정하는 세상"이라며 "위성 사진과 지적도 데이터를 AI로 분석하면 몇 년 동안 묵어 있던 땅인지, 실제 경작을 하는지 순식간에 다 나오지 않겠느냐"고 지적했다.

이에 송 장관은 "관련 시스템이 이미 갖춰져 있고 작물의 종류와 생육 상태까지 파악 가능하다"며 "AI에 명령어를 주면 불법 휴경 필지를 즉시 찾아낼 수 있다"고 답했다. 이 대통령은 "사람 눈으로 불가능한 전수조사를 기술로 정밀하게 시행하라"고 당부했다.

◆ "3년만 버티면 소멸되는 처분 명령은 '장난'... 법적 꼼수 차단하라"

이 대통령은 특히 현행 농지법의 허점이 투기를 방치하고 있다며 강력한 법 개정 의지를 드러냈다.

특히 처분 의무가 발생해도 3년 내 한 번만 자경(직접 경작)하면 의무가 소멸되는 현행 제도를 '있으나 마나 한 법'이라고 직격했다.

이 대통령은 "처분 의무가 생겼는데 3년째에 가서 농사짓는 척하면 소멸되고, 5년 후에 또 걸리면 또 반복하는 식의 악용이 가능하다"며 "이런 식으로 제도를 만드니 일단 사고 나면 끝이라고 생각하는 것 아니냐"고 꼬집었다.

이어 "한 번 걸려서 대상이 됐는데 다음 농사철을 그냥 넘기면 즉시 처분 대상이 되도록 제도를 강화해야 한다"고 지시했다.

송 장관은 "제도가 너무 느슨하게 되어 있다"며 "이번 기회에 빠져나갈 수 없도록 제대로 정리하겠다"고 보고했다.

이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 20회 국무회의 겸 7차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "이행강제금 올리고 강제 매수 단행... 투기 세력에 '충격적' 대책 필요"

이 대통령은 '경제적 응징' 카드도 꺼내 들었다. 신고 포상 제도를 강화하고, 매각 명령에 응하지 않을 경우 농지은행이 감정가에 기반해 강제 매수하는 방안을 검토하라는 지시다.

이 대통령은 "1000만 원짜리 땅을 매각하라고 했더니 5000만 원에 내놓으면 안 팔리는 것 아니냐"며 "매각 명령 후 일정 기간이 지나면 감정평가액의 일정 비율로 강제 매입할 수 있는 담보 방법이 있어야 한다"고 짚었다. 또한 "이행강제금도 토지 가액에 따라 자동으로 증액되게 하는 등 실질적인 압박이 되어야 한다"고 덧붙였다.

이 대통령은 "법은 지키라고 합의한 것"이라며 "농사 안 짓는 사람은 농지를 가지지 못하게 하는 헌법 정신을 실현해 법을 지키는 평범한 사람들이 손해 보지 않게 하라"고 주문했다.

the13ook@newspim.com