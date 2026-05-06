[UCL] 아스널, 챔피언스리그 결승 진출…벵거 전 감독 이후 20년 만

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=프리미어리그(EPL) 아스널이 20년 만에 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승에 진출했다.

아스널은 6일(한국시간) 영국 런던 에미레이츠 스타디움에서 열린 아틀레티코 마드리드(스페인·AT 마드리드)와 2025-2026 UEFA 챔피언스리그 4강 2차전 홈경기에서 1-0으로 승리했다. 이로써 아스널은 합계 점수 2-1(1-1 무·1-0 승)로 AT 마드리드를 꺾고 결승 진출을 확정했다.

[영국 런던 로이터=뉴스핌] 아스널 부카요 사카가 6일(한국시간) 영국 런던 에미레이츠 스타디움에서 열린 아틀레티코 마드리드와 2025-2026 UEFA 챔피언스리그 4강 2차전에서 결승골을 넣었다. 2026.05.06 willowdy@newspim.com

아르센 벵거 전 감독 시절인 2005-2006시즌 이후 20년 만에 아스널은 결승 진출에 성공했다. 당시 아스널은 FC바르셀로나에 1-2로 패하며 준우승에 그쳤다. 최근 소속 리그인 PL에서도 1위(23승 7무 5패·승점 76)에 올라있는 만큼 UCL 우승에 대한 갈망이 남다를 수밖에 없다.

이날 경기는 아스널이 승리하긴 했지만, 전반 실점 위기가 있었다. AT 마드리드의 베테랑 앙투안 그리즈만이 넘어지면서 크로스를 올렸고, 줄리아노 시메오네가 슈팅을 시도했다. 하지만 데클란 라이스의 태클에 막혔다.

팽팽한 상황에서 전반전이 끝나가던 전반 45분 윌리엄 살리바가 침투 패스를 시도했고, 빅토르 요케레스가 크로스를 올리자 이를 받은 레안드로 트로사르가 슈팅을 시도했다. 상대 골키퍼의 선방에 막혔지만, 문전에 있던 부카요 사카가 흘러나온 공을 놓치지 않고 왼발로 밀어 넣어 득점에 성공했다.

후반전에는 경기가 더 치열하게 전개됐지만, 양 팀 모두 득점에 실패했다. 결국 아스널이 승리를 확정했다.

아스널은 오는 31일 헝가리 부다페스트 푸슈카시 아레나에서 열리는 결승 무대를 밟는다. 상대 팀은 바이에른 뮌헨(독일)과 파리 생제르맹(프랑스·PSG)의 맞대결 승자다.

김민재가 속한 뮌헨과 이강인이 속한 PSG는 지난달 29일 프랑스 파리 파르크 데 프랑스에서 1차전을 치렀고, 뮌헨이 5-4로 승리했다. 양 팀은 오는 7일 독일 바이에른 뮌헨 알리안츠 아레나에서 2차전을 통해 승자를 가린다.

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