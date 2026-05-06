비씨월드제약, 고혈압 치료제 '암바로오디정' 품목 허가 획득

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세 번째 ODT 시리즈…국내 생산 기반 안정적 공급 기대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 제약 전문기업 비씨월드제약은 식품의약품안전처로부터 칼슘채널차단제(CCB) 계열 고혈압 치료제 '암바로오디정'의 품목 허가를 획득했다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 허가는 비씨월드제약의 세 번째 구강붕해정(ODT, Orally Disintegrating Tablet) 시리즈로, '암바로오디정 5밀리그램'과 '암바로오디정 10밀리그램' 두 가지 함량에 대해 승인됐다.

회사는 암바로오디정은 암로디핀베실산염 성분의 구강붕해정 제제로, 물 없이도 입 안에서 빠르게 붕해되는 것이 특징라고 설명했다. 또한 고혈압 환자 가운데 물을 바로 섭취하기 어려운 환자나 연하곤란을 겪는 환자의 복용 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다고 전했다.

비씨월드제약 로고. [사진=비씨월드제약]

특히 비씨월드제약은 그간 구강붕해정 개발 과정에서 축적해 온 제제 기술과 맛 차폐 기술을 암바로오디정에도 적용했다. 이를 통해 복용 시 발생할 수 있는 이물감과 쓴맛을 최소화하고, 환자의 복약순응도 향상을 기대할 수 있다. 또한 암바로오디정은 비씨월드제약의 국내 생산 체계를 기반으로 제조돼, 안정적인 제품 공급이 가능할 것으로 전망된다.

비씨월드제약 관계자는 "암바로오디정은 비씨월드제약의 ODT 기술력을 바탕으로 개발된 세 번째 제품"이라며 "고혈압 치료 영역에서 환자 편의성을 고려한 제형 선택지를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 비씨월드제약은 암로디핀 복합제를 포함한 추가 파이프라인을 준비 중이다. 회사는 이번 제품 개발 과정에서 확보한 제제 기술과 맛 차폐 기술을 활용해, 다양한 질환 영역으로 구강붕해정 라인업을 지속 확대해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com