스마트레이더시스템, 美 '마이크로 AI 데이터센터' 구축 사업 진출

플로리다주 7000평 부지 무상 확보…전문기업과 컨소시엄 구성

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 레이더 기반 스마트 센싱 전문기업 스마트레이더시스템의 미국 법인 SRS모빌리티가 미국 플로리다주에서 마이크로 AI 데이터센터 구축 사업에 진출한다고 6일 밝혔다.

SRS모빌리티는 지난달 30일 미국 플로리다주 오셀라 카운티 소재 네오시티 내 부지 확보 및 시설 건립을 위한 계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 SRS모빌리티는 네오시티 내 약 7000평 규모의 부지를 무상으로 제공받아 사무실과 공장시설을 건설할 예정이다.

SRS모빌리티는 스마트레이더시스템이 100% 지분을 보유한 자회사로 미국 레이더 시장에서의 적극적인 영업 활동을 위해 지난 2024년 8월 설립됐다. 완공된 시설에서 SRS모빌리티는 마이크로 AI 데이터센터 사업 운영총괄 및 레이더 현지 생산을 담당할 예정이다.

셰릴 그리브 미국 플로리다주 오셀라 카운티 부시장(왼쪽)과 김용환 스마트레이더시스템 대표가 기념촬영을 하고 있다. [사진=스마트레이더시스템]

특히 전문 기업들과 전략적 컨소시엄을 구성해 사업의 효율성과 전문성을 높일 계획이다. 컨소시엄 내에서 SRS모빌리티는 전체 프로젝트를 총괄하고 아토리서치는 데이터센터 구동을 위한 핵심 소프트웨어 공급과 GPU 및 PC의 소싱·공급을, 델타엑스는 데이터센터의 안정적인 전력 관리를 위한 에너지저장장치(ESS) 공급을 맡을 예정이다.

본 계약에 앞서 지난달 29일 SRS모빌리티와 아토리서치는 마이크로 AI 데이터센터 사업의 성공적인 추진과 협력 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 MOU를 기점으로 데이터센터 설계 및 인프라 조달을 위한 실무 협의에 착수할 계획이다.

회사 측은 우선 플로리다주 오셀라 카운티 내 공공기관, 교육시설, 의료기관 및 국방 부문 등 주요 거점을 1단계 타깃으로 삼아 영업을 집중 전개할 계획이라고 밝혔다. 이를 발판 삼아 2단계로는 미국 내 타 주로 영업망을 확대해 나갈 방침이다.

한편 금융시장 관계자는 이번 네오시티 부지 확보는 초기 부지 매입 비용을 절감하는 동시에 북미 지역 내 AI 인프라 거점을 마련했다는 점에서 의미가 있다며, 아토리서치, 델타엑스 등 각 분야 전문 기업들과의 컨소시엄 구성이 향후 데이터센터의 안정적인 구축과 운영에 기여할 수 있을지 귀추가 주목된다고 평가했다.

nylee54@newspim.com