전북 퇴직교원 333인, 이남호 교육감 예비후보 지지 선언

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도덕성 검증 이력 부각·교육 수장 자질로 책임성과 신뢰 기반 리더십 제시

미래형 교육 비전 필요성 강조·전북 정주 선순환 교육체계 구축 기대 표명





[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북지역 퇴직 교원들이 교육감 선거를 앞두고 이남호 예비후보 지지를 공식 선언했다.

'전북교육 바로세우기 퇴직 교원 333인'은 6일 전북교육청에서 기자회견을 갖고 "정직성과 실용적 비전을 갖춘 교육 리더가 필요하다"며 이남호 전북교육감 예비후보에 대한 지지 의사를 밝혔다.

전북교육 바로세우기 원로교원 대표들이 이남호 예비후보 지지 기자회견을 갖고 있다.[사진=이남호 캠프]2026.05.06 gojongwin@newspim.com

이들은 "교육은 지식 전달을 넘어 삶의 태도를 가르치는 일로, 교육 수장의 도덕성과 정직성은 무엇보다 중요한 기준"이라며 교육감의 윤리성과 책임성을 핵심 자질로 제시했다.

특히 이남호 후보에 대해 전북대학교 총장과 전북연구원장 재직 과정에서 인사 검증과 인사청문회를 거친 점을 들어 공직자로서의 도덕성과 신뢰성을 갖췄다고 평가했다.

반면 경쟁 후보인 천호성 예비후보를 둘러싼 허위경력 기재, 표절 논란, 선거 관련 의혹 등에 대해서는 우려를 표하며 교육 수장으로서의 적합성에 문제를 제기했다.

아울러 변화하는 시대에 대응하기 위한 교육감의 역할로 '실용적 비전'을 강조했다. 이들은 "교육은 학교에만 머무르지 않고 지역과 산업, 사회 전반과 연계돼야 한다"며 미래를 설계할 수 있는 리더십의 필요성을 제시했다.

이남호 후보의 경우 대학 총장 재직 시 캠퍼스 조성과 학과 유치 기반 마련, 연구원장 재직 시 지역 공약 설계 참여 등을 사례로 들며 지역 발전과 연계한 교육 비전을 갖춘 인물이라고 평가했다.

이들은 "교육의 수장은 말과 행동이 일치해야 하며, 성과로 검증된 인물이어야 한다"며 "전북에서 배우고 정주로 이어지는 선순환 교육체계를 구축할 적임자"라고 강조했다.

또한 "아이들 앞에 당당한 교육을 실현할 후보를 지지한다"며 "전북교육의 미래를 위한 선택에 도민들의 동참을 바란다"고 밝혔다.

gojongwin@newspim.com