민주당 전북 단체장 후보 '원팀' 선언...동학농민혁명 세계화 전략 제시

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헌법 전문 수록 추진·역사문화권 국가사업화·세계화 추진 등 3대 핵심 과제 발표

전북 전역 후보 연대 강조·문화콘텐츠 기반 미래 먹거리 창출 및 지역 정체성 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 더불어민주당 전북 지역 단체장 예비후보들이 동학농민혁명을 미래 성장 동력으로 육성하겠다는 공동 구상을 내놨다.

이원택 전북도지사, 조지훈 전주시장, 유희태 완주군수, 권익현 부안군수 예비후보 등은 6일 전북자치도의회에서 합동 기자회견을 열고 "민주당 원팀은 동학농민혁명을 전북의 정체성과 미래 먹거리로 발전시키겠다"고 밝혔다.

이들은 동학농민혁명 기념일(5월 11일)을 앞두고 ▲헌법 전문 수록 추진 ▲역사문화권 조성 국가사업화 ▲동학 가치 세계화 등 3대 전략을 제시했다.

왼쪽부터 권익현, 유희태, 이원택, 조지훈 민주당후보[사진=이원택 캠프]2026.05.06 lbs0964@newspim.com

먼저 동학 정신의 헌법 전문 반영을 위한 국민운동을 추진하고, 국가보훈부와 협의를 통해 전봉준·손화중 등 주요 참여자에 대한 독립유공자 서훈을 확대하겠다는 방침이다.

아울러 국가기념식으로 격상된 동학 관련 행사를 전북 전역이 참여하는 공식 행사로 확대한다는 계획도 포함됐다.

역사문화권 조성과 관련해서는 '동학 역사문화권 조성 특별법' 제정을 추진해 국가사업으로 확장하고, 유네스코 세계기록유산으로 등재된 기록을 기반으로 '글로벌 동학 아카이브' 구축과 미래세대 체험관 조성을 추진한다는 구상이다.

또 집강소 복원, 전주화약 공원 조성, 기념비 건립, 생명의 순례길 조성 등 지역별 연계 사업도 함께 제시됐다.

동학 가치 확산을 위해서는 미디어·웹툰·영화 등 문화콘텐츠를 활용한 대중화 전략을 추진하고, '동학 민주주의 주간' 운영과 국제포럼 연계, '동학 평화·인권 국제상' 제정 등을 통해 세계적 확장도 도모한다는 계획이다.

이번 구상에는 군산·익산·남원·진안·무주·장수·임실·고창 등 전북 전역 민주당 후보들이 참여해 '원팀' 체계를 강조했다.

이들은 "동학 정신은 연대와 공존의 가치"라며 "실천 중심 공약으로 도민 삶을 변화시키는 데 민주당 원팀이 앞장서겠다"고 밝혔다.

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