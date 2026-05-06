전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.06 (수)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

6000억원 규모 일반 국민 정책 투자상품 '국민참여성장펀드', 22일부터 공식 출시

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 22일 국민참여성장펀드 6000억원 규모를 출시한다.
  • 반도체 AI 바이오 등 전략산업 성장수익을 국민과 공유하며 세제 혜택을 준다.
  • 22일부터 6월11일까지 25개 금융사에서 판매하며 5년 만기 환매금지형이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국가 전략산업 육성과정 성장 수익 국민과 공유
22일부터 6월 11일까지 판매, 총 25개 금융회사서 판매
셰제 혜택 및 소득공제 적용, 만기 5년 환기금지형 상품 기억해야

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 일반 국민이 직접 참여할 수 있는 정책적 투자 상품인 국민참여성장펀드를 총 6000억원 규모로 오는 22일 공식 출시한다. 

이번 국민참여성장펀드는 반도체, AI, 바이오, 로봇 등 국가 전략산업 육성 과정에서 발생하는 성장 수익을 국민과 공유하겠다는 취지다. 

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.05.06 dedanhi@newspim.com

이번 상품은 기존 정책금융과 달리 일반 국민이 직접 자금을 투자하는 구조로 설계됐다. 정부는 보다 많은 국민에게 참여 기회를 제공하기 위해 당초 마중물 투자자로 참여하기로 했던 산업은행의 첨단전략산업기금 300억원을 민간 모집이 미달될 경우에만 후순위로 투입하기로 했다. 사실상 국민 자금 중심으로 시장성을 검증하겠다는 의미다.

국민참여성장펀드는 22일부터 6월 11일까지 3주간 판매된다. 다만 선착순 판매 구조인 만큼 모집 물량이 조기에 소진되면 예정일보다 빨리 마감될 수 있다. 가입은 전국 주요 시중은행과 증권사를 통해 가능하다. 판매 채널은 총 25개 금융회사(은행 10곳, 증권사 15곳)로 구성됐다.

주요 판매사는 미래에셋자산운용사는 부산은행, 우리은행, 하나은행, NH증권, 미래에셋증권, 유안타증권이며, 삼성자산운용은 경남은행, 광주은행, 농협은행, 신한은행, 메리츠증권, 삼성증권, 신한투자증권, 우리투자증권, 하나증권이다. KB자산운용은 국민은행, 기업은행, 아이엠뱅크, KB증권, 대신증권, 신영증권, 아이엠증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권에서 판매한다. 

펀드는 오프라인 영업점과 온라인 채널에서 동시에 판매되며, 각 판매사의 영업시간 내 가입할 수 있다.

국민참여성장펀드의 가장 큰 특징은 세제 혜택이다. 전용 계좌를 통해 가입할 경우 투자 금액에 따라 소득공제가 적용된다.

소득공제율은 3000만원 이하 40%, 3000만원~5000만원 20%, 5000만~7000만원 10%이며, 최대 공제 가능 금액은 1800만원이다. 배당 소득에 대해서는 5년간 9% 분리과세 혜택도 주어진다. 이는 일반 금융상품보다 세제 측면에서 상당한 우대 조건으로 평가된다.

다만 세제 혜택을 받으려면 만 19세 이상(또는 15세 이상 근로소득자), 최근 3년 내 금융소득종합과세 대상자가 아닐 것이라는 요건을 충족해야 한다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.05.06 dedanhi@newspim.com

 

전용계좌 투자한도는 5년간 총 2억원이며, 실제 펀드 가입 한도는 1인당 연간 1억원으로 설정됐다. 세제 혜택 없이 일반계좌로 가입할 경우에는 연간 3000만원 한도로 투자할 수 있다. 최소 가입 금액은 판매사별로 다르며 0원~100만원 사이에서 자율적으로 정해진다.

투자 전 반드시 확인해야 할 부분도 있다. 국민참여성장펀드는 만기 5년의 환매금지형 상품이다. 즉, 투자 후 5년간 중도 환매가 불가능하다. 상장 이후 거래소에서 매매는 가능하지만, 거래량 부족 가능성과 시장 가격 할인 가능성이 있어 사실상 만기 보유형 상품에 가깝다. 또 투자 후 3년 이내 매도 시 세제 혜택 환수 가능성도 있어 단기 투자 목적에는 적합하지 않다.

국회 요구에 따라 전체 모집 금액 6000억원 중 20%인 1200억원은 서민 전용 물량으로 별도 배정되며, 적용 기간은 판매 시작 후 첫 2주간이다. 서민 기준은 근로소득 5000만원 이하, 종합소득 3800만원 이하로, 기존 서민형 ISA 기준과 동일하다. 서민 물량이 남을 경우 3주차부터는 일반 국민에게도 개방된다.

가입 시에는 국세청 홈택스 또는 정부24에서 발급한 소득확인증명서 제출이 필수다.

이번 국민참여성장펀드는 단순한 펀드 출시를 넘어, 정부가 추진하는 5년간 150조원 규모 국민성장펀드 정책의 첫 국민참여형 모델이라는 의미를 가진다. 정부는 AI, 반도체, 바이오 등 12대 첨단산업에 집중 투자할 계획이다.

시장에서는 이번 상품이 과거 정책형 펀드와 달리 세제 혜택, 손실 흡수 구조, 첨단산업 직접 투자 스토리를 갖췄다는 점에서 흥행 가능성이 높다고 보고 있다. 다만 환매 제한과 긴 투자기간 특성상, 유동성보다 장기 성장성과 정책 방향성에 공감하는 투자자에게 적합한 상품이라는 분석도 나온다.

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'김건희 2심' 판사 숨진 채 발견 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 숨진 채 발견됐다. 법조계에 따르면 신 고법판사는 이날 오전 1시께 서울고법 청사에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 투신 가능성을 염두에 두고 정확한 사망 원인을 파악 중이다.  신 고법판사는 올해 2월부터 서울고법에 배치받아 김 여사의 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았다. 서울고법 형사15-2부(재판장 신종오)는 지난달 28일 김 여사에게 1심보다 무거운 징역 4년과 벌금 5000만 원, 추징금 2094만 원을 선고했다. 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 숨진 채 발견됐다. 서울 서초동 서울고법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-05-06 09:38
사진
쿠팡, 1분기 3545억 영업손실 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡Inc가 올 1분기 12조원이 넘는 매출을 기록하며 외형 성장을 이어갔지만, 수익성이 크게 악화되며 적자 전환했다. 1분기 영업손실은 3500억원을 기록했으며, 이는 2021년 4분기 이후 4년 3개월 만에 최대 적자 규모다. 지난해 4분기 대규모 정보유출 사태 여파와 대만 등 신사업 투자 확대가 맞물리면서 시장 예상치를 크게 밑도는 '어닝 쇼크' 수준의 실적을 낸 것으로 풀이된다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] ◆매출 2개 분기 연속 감소세...적자 전환쿠팡Inc는 6일(한국시간) 미국 증권거래위원회에 제출한 1분기 연결 실적 보고서를 통해 매출 85억400만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 79억800만달러 대비 8% 증가한 수치다. 올 1분기 평균 원·달러 환율(1465.16원)을 적용하면 매출은 12조4597억원으로, 전년 동기(11조4876억원) 대비 8% 늘었다. 다만 분기 매출은 지난해 4분기(12조8103억원)에 이어 2개 분기 연속 전분기 대비 감소했다. 특히 이번 분기 성장률은 8%에 그치며 상장 이후 처음으로 두 자릿수 성장률이 깨졌다. 수익성은 크게 후퇴했다. 1분기 영업손실은 2억4200만달러(약 3545억원)로 전년 동기 1억5400만달러(약 2337억원) 영업이익에서 적자로 돌아섰다. 당기순손실도 2억6600만달러(약 3897억원)로 전년 동기 1억1400만달러(약 1656억원) 순이익에서 적자 전환했다. 이번 영업손실 규모는 약 4년 3개월 만에 최대 수준이다. ◆본업 성장 둔화 뚜렷…활성 이용객 증가세도 주춤 세부적으로 보면 프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·로켓그로스·마켓플레이스) 매출은 71억7600만달러(10조5139억원)로 전년 동기 68억7000만달러(9조9797억원) 대비 4% 늘었다. 작년 4분기(12%)보다 성장률이 크게 하락한 수준으로, 프로덕트 커머스 조정 에비타(EBITDA, 3억5800만달러) 역시 같은 기간 35% 감소했다. 이 기간 활성 고객 수는 2390만명으로 2% 늘어나는 데 머물며 성장세 둔화가 뚜렷했다. 이는 직전 분기인 지난해 4분기(2460만명) 대비 감소한 수준이나, 프로덕트 커머스 고객 1인당 매출은 300달러(43만9540원)로 전년(294달러·42만7080원) 대비 3% 늘며 매출 성장을 견인했다. 대만 타오위안에 위치한 쿠팡 대만의 네 번째 스마트 물류센터 전경. [사진=쿠팡 제공]  ◆신사업 확대에 적자 심화…현금흐름 동반 악화 반면 대만 로켓배송·파페치·쿠팡이츠 등 성장사업 부문 매출은 13억2800만달러(1조9457억원)로 전년 10억3800만달러(1조5078억원) 대비 28% 신장했다. 해당 부문의 조정 에비타 손실은 3억2900만달러로 확대되며 전체 수익성을 끌어내렸다. 현금흐름도 둔화됐다. 최근 12개월 기준 영업현금흐름은 16억달러로 전년 대비 4억2500만달러가 감소했고, 잉여현금흐름(3억100만달러)도 같은 기간 7억2400만달러 줄었다. 올 1분기 쿠팡의 적자는 개인정보 유출 사태 수습을 위한 보상 비용과 신사업 투자 확대가 동시에 반영된 결과로 풀이된다. 쿠팡은 지난해 12월 미국 증권거래위원회 공시를 통해 개인정보 유출 사고와 관련한 고객 보상 프로그램을 발표했다. 회사 측은 "사고 사실을 통보받은 고객을 대상으로 2026년 1월 15일부터 약 12억달러(약 1조6850억원) 규모의 구매이용권을 지급했다"며 "구매이용권은 판매 가격과 해당 각 거래의 매출액에서 차감된다"고 밝혔다. 이에 따라 매출과 수익성에 모두 부담 요인으로 작용했다는 분석이다. 구매이용권 사용은 지난달 15일 종료됐다. 이번 실적은 시장 기대치도 크게 밑돌았다. 블룸버그가 집계한 컨센서스(전망치) 대비 영업손실 규모가 5배 이상 확대된 것으로 나타나며 투자 심리도 위축됐다. 1분기 실적 발표 직후 쿠팡 주가는 뉴욕증시 시간외 거래에서 약 3~4% 하락 거래되고 있다. 한편 쿠팡Inc는 이번 분기 3억9100만달러 규모(2040만주)의 자사주를 매입했다. 쿠팡Inc는 이사회가 자본 배분 전략의 일환으로 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 추가 승인했다고 밝혔다. nrd@newspim.com 2026-05-06 06:25

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동