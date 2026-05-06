전국 광역단체장 5월6일 일정

AI 핵심 요약beta
- 유득원 대전시장 권한대행이 4일 시청 부서를 돌며 시정 연속성 확보를 당부했다.
- 김하균 세종시장 권한대행이 5일 직원 소통의 날과 간부회의를 진행한다.
- 김태흠 충남지사 등 지자체장들이 각종 회의와 행사 일정을 소화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲유득원 대전시장 권한대행
-확대간부회의(9:00 대회의실)
-건양대학교병원 발달장애인 거점병원 개소식(14:00 건양사이버대학교)
▲김하균 세종시장 권한대행
-5월 직원 소통의 날(9:00 여민실)
-간부회의(11:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
-제367회 도의회 임시회(18:00 본회의장)
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 민관협력형 배달 앱 업무 협약식 (10:00)
- 노인 일자리 생산품 판매전 (11:00)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-통상업무
▲강기정 광주시장
- 광주인공지능사관학교 7기 입교식(13:00 쏠비치진도)
▲김영록 전남지사
- 실국 정책회의(09:00 서재필실)
▲이동옥 충북지사 권한대행
-5월 직원조회(09:00 문화홀)
-구내식당 프리 오프닝(09:40 윤슬관)
▲김관영 전북지사
-.간부회의 (09:00 회의실)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 민원행정 관련 종합민원실•행복콜센터 직원 간담회(11:00 경북도청 민원실)
▲김경덕 부산시장 권한대행 주요일정 수정 안내]
-2025회계연도 결산검사장 방문(09:40 시의회 대회의실)
-2026년 집중안전점검 회의(10:00 재난안전대책본부)
-KRX 파생상품시장 개장 30주년 기념식(15:00 롯데호텔)
-임용장수여식-수습사무관( 17:00 집무실)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-확대간부회의( 09:00 도정회의실)
-시니어 파크골프대회(11:30 창원 대산드림파크골프장)
▲서남교 울산시장 권한대행
-자살예방사업 실무자 간담회 (13:30 전통시장지원센터 교육장)
[전국 종합=뉴스핌]
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