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유정복, 인천 민생 공약 발표…기존 천원 복지 확대· 완성도 높여

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  • 유정복 인천시장 후보가 5일 인천 생활혁명을 선언하며 민생 공약 발표했다.
  • 천원 유니버스·1억드림 케어·인천 프리패스 세 축으로 고물가·고육아비·고교통비 줄인다.
  • 기존 복지 정책 확대해 천원택배·천원패스·출산지원 9종 등 신설한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국민의힘 유정복 인천시장 후보 민생공약 발표 [사진=유정복 후보캠프]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =국민의힘 유정복 인천시장 후보가 5일 '인천 생활혁명'을 선언하며 민생 공약을 발표했다.

유 후보의 이날 공약은 '천원 유니버스', '1억드림 케어', '인천 프리패스' 세 축으로 구성돼 고물가·고육아비·고교통비 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

그의 이번 공약은 지난 2022년 시장 취임이후 추진해 온 하루 임대료 천원 등 유정복표 출생· 주거 복지와 소상공인 지원 정책을 더욱 가다듬고 확대해 완성도를 높였다.

공약 천원 유니버스는 기존 천원주택·천원택배 등을 확대하는 것으로 구성됐다. 천원주택을 2000호까지 늘리고 하루 교통비를 천원 만 부담하면 되도록 하는 '천원패스'를 새로 도입할 계획이다.

기저귀·분유 지원을 일반 가정으로 확대하는 '천원 기저귀·천원 분유'와 소상공인· 청년을 돕는 '천원홈페이지'도 신설된다.

1억드림 케어는 출산·양육 지원을 기존 6종에서 9종으로 늘린다. 신규로 몸조리드림(산후조리 바우처 확대), 밤돌봄드림(야간 돌봄 거점 확대), 아이사랑드림(24시간 긴급돌봄센터)을 추가한다.

인천 프리패스는 천원패스를 중심으로 교통비를 경감한다. 75세 이상 버스 무료화(실버패스)를 70세로 확대하고 인천e음 주유비 20% 할인, i-바다패스(섬 이동 1500원)를 출향민에게도 적용한다.

유 후보는 "비싼 물가와 출생, 양육에 대한 걱정, 교통비 부담으로 지친 시민의 일상을 회복하는데 초점을 맞췄다"며 "약속하면 현실이 된 지난 4년 처럼 이번에도 반드시 실현하겠다"고 강조했다.

hjk01@newspim.com

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서울 휘발유 2052원 육박 '오름세 지속' [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대구와 부산, 울산을 제외한 전국 모든 지역의 평균 휘발유 가격이 리터당 2000원을 넘어섰다. 서울 평균 가격은 2052원에 육박했다. 5일 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷에 따르면 이날 오전 11시 기준 전국 평균 휘발유 판매 가격은 전날보다 0.26원 오른 리터당 2011.3원으로 집계됐다. 전국 최고가는 리터당 2640원, 최저가는 1759원이다. 3일 오후 서울 시내의 한 주유소의 모습.[사진=뉴스핌 DB] 전국 평균 휘발유 가격은 지난달 17일 리터당 2000원을 넘어선 뒤 오름세를 이어가고 있다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 0.7원 오른 리터당 2051.74원을 기록했다. 평균 가격이 가장 낮은 지역은 대구로 리터당 1995.84원이었다. 부산은 1998.38원, 울산은 1999.22원으로 2000원을 밑돌았다. 경유 가격은 소폭 하락했다. 전국 평균 경유 판매 가격은 전날보다 0.04원 내린 리터당 2005.17원으로 나타났다. 서울 평균 경유 가격은 전날보다 0.28원 오른 리터당 2038.16원으로 전국에서 가장 높았다. 대구는 0.36원 내린 리터당 1988.26원으로 가장 낮았다. 정부는 미국과 이란 간 분쟁과 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 국제유가가 오르자 최고가격제를 시행 중이다. 지난달 24일부터 적용된 4차 최고가격제는 3차 때와 같은 수준으로 동결됐다. 4차 최고가격제상 리터당 공급가는 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다.  yuniya@newspim.com 2026-05-05 14:45
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삼바 노조 "내일부터 무기한 준법 투쟁" [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성바이오로직스 노조가 전면 파업을 이어가는 가운데 6일부터는 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 무기한 '준법투쟁'에 돌입한다. 5일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 지난 1일 시작된 총파업은 이날까지 진행된다.  조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했다. 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다. 삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스] 노조는 ▲1인당 3000만원 격려금 지급 ▲평균 14% 임금 인상 ▲영업이익 20% 성과급 배분 ▲공정한 인사 기준 수립을 요구했지만 사측이 수용하지 않자 파업에 돌입했다. 노조는 이날 파업을 마무리한 뒤 6일부터 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 방식의 준법투쟁을 이어갈 방침이다. 노사는 전날 중부지방고용노동청 중재로 대화를 진행했지만 입장차만 재확인한 채 결론을 내지 못했다. 사측은 쟁의 행위 중단과 소송 취하를 제안했지만 노조는 이를 수용하지 않았다. 노조는 "특별한 안건 제시나 방향성은 잡히지 않은 채 종료됐고 차기 미팅 자리만 약속했다"고 밝혔다. 노사는 6일 양측 대표교섭위원 간 1대1 미팅, 8일에는 고용노동부가 참여하는 노사정 회의를 각각 진행할 예정이다. 사측은 "이번 주 추가 협의가 예정된 만큼 성실히 대화에 임하겠다"는 입장을 밝혔다. 앞서 노조는 전면 파업에 앞서 지난달 28일부터 30일까지 부분 파업을 벌였다. 이 기간 일부 항암제와 인체 면역결핍 바이러스(HIV) 치료제 생산이 중단됐다. 회사는 이에 따른 손실 규모를 약 1500억원으로 추산하고 있다. yuniya@newspim.com 2026-05-05 13:31

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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