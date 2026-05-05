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국힘 경기도당 공관위, 제26차 회의결과 발표...40개 선거구 후보 추천

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  • 국민의힘 경기도당 공관위가 5일 26차 회의 결과를 발표했다.
  • 수원시-2 등 광역의원 19개, 성남시-나 등 기초의원 17개, 부천·양주 비례 2개 단수 추천했다.
  • 성남시 비례 등 20개 선거구 61명 경선 명단 발표하고 7일 경선 후 8일 후보 결정한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오는 7일 성남시 비례대표 등 20개 선거구 61명 경선

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(공관위)가 5일 제 26차 회의결과를 발표했다.

국민의힘CI.[사진=국민의힘]

공관위는 회의에서 수원시-2, 성남시-8 등 지역구 광역의원 단수 추천 19개 선거구와 성남시-나, 성남시-다 등 지역구 기초의원 단수 17개 선거구, 부천시, 양주시 등 비례대표 기초의원 2개선거구 공천 추천자 명단을 발표했다.

또 공관위는 성남시 비례대표, 용인시-6, 성남시-가 등 20개 선거구에 대해 61명의 경선 명단을 발표했다.

경선대상자들은 5일 오후 경기도당에서 여론조사 대표경력신고서, 경선신청 및 합의서약서, 경선후보자 등록신청서를 제출하고 책임당원 안심번호를 부여받았으며 오는 7일 경선을 거쳐 8일 최총 추천 후보자를 결정하게 된다.

발표 명단은 다음과 같다.

◆지역구 광역의원 단수 (19개 선거구)

▲수원시-2 남택호(78년생) 현 경영학박사
▲성남시-8 정용한(72년생) 현 성남시의회 국민의힘 대표의원
▲의정부시-4 박웅비(87년생) 현 (주)모시다 대표 장례지도사(청년)
▲부천시-7 오승헌(93년생) 현 케이브짐 신중동점 점장
▲양주시-3 강혜숙(79년생) 현 양주시의회 의원(여성)
▲안산시-6 정택환(59년생) 전 국회의원 특별보좌관
▲안산시-7 박건희(73년생) 현 경기공교육정상화시민네트워크(여성)
▲고양시-8 정형배(63년생) 현 맥스웰리더십연구소(주)대표
▲고양시-12 김완규(70년생) 현 경기도의회 의원
▲화성시-5 배춘봉(57년생) 전 한국교통연구원 연구위원
▲화성시-7 박상현(96년생) 현 화성병 청년위원장
▲군포시-1 임현아(04년생) 현 국민의힘중앙위 체육분과 위원(여성)
▲군포시-3 김예지(99년생) 현 군포시 당협 여성위원장(여성)
▲하남시-1 이상원(89년생) 전 경기지구청년회의소 수석 대표(청년)
▲하남시-2 김성수(72년생) 현 경기도의회 의원
▲하남시-4 윤태길(68년생) 현 경기도의회 의원
▲용인시-1 이영희(64년생) 현 경기도의회 의원
▲용인시-4 윤정희(90년생) 현 무동건축사사무소 대표
▲용인시-10 이유진(73년생) 현 국민의힘 중앙여성위원회 위원

◆지역구 기초의원 단수 (17개 선거구)

▲성남시-나 이상호(63년생) 전 성남시의회 부의장
▲성남시-다 김주현(01년생) 현 성남수정 당협 대학생위원장
▲성남시-바 민영미(64년생) 현 성남시의회 의원(여성)
▲성남시-사 김보석(90년생) 현 성남시의회 의원
▲성남시-아 김건우(90년생) 현 국회의원실 비서관
▲성남시-자 김종환(67년생) 현 성남시의회 의원
▲성남시-차 (가) 이정아(72년생) 현 분당을 당원협의회 운영팀장(여성)
▲성남시-차 (나) 서희경(61년생) 현 성남시의회 의원
▲성남시-카 정봉규(78년생) 현 국민의힘 대변인(경기도당)
▲성남시-타 백진규(95년생) 전 국민의힘 중앙당 부대변인
▲부천시-가 (가) 배용철(82년생) 현 에스에이치엠앤씨(주) 이사
▲부천시-사 (나) 윤병권(52년생) 현 부천시의회 의원
▲안산시-나 윤석영(87년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
▲화성시-마 김상수(71년생) 현 화성시의회 의원
▲화성시-아 오문섭(52년생) 현 화성시의회 의원
▲시흥시-가 김영훈(82년생) 현 영원바란스 대표
▲이천시-가 (가) 김재국(72년생) 현 이천시의회 의원
▲이천시-가 (나) 박명서(65년생) 현 이천시의회 의장
▲이천시-다 김하식(64년생) 현 이천시의회 의원


◆경선 지역 (20개 선거구)

▲용인시-6
강웅철(64년생) 현 경기도의회 의원
김선희(62년생) 현 경기도의회 의원(여성)
지미연(64년생) 현 경기도의회 의원(여성)

▲성남시 비례대표
김두일(58년생) 전 성남시의회 의원
유미숙(69년생) 전 국민의힘 수정구 사무국장(여성)
임원규(58년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
최희선(68년생) 현 성남시 수정구 당원협의회 부위원장(여성)
추선미(80년생) 현 성남시의회 의원(여성)

▲성남시-가
남용삼(67년생) 전 성남시의회 의원
박종각(64년생) 현 성남시의회 의원
박홍식(65년생) 현 성남시영남향우회 회장

▲성남시-라
김동민(76년생) 현 (주) 더 밴 전무이사
박도진(60년생) 전 성남시의회 의원
박억환(72년생) 전 중원구 청소년 지도협의회회장
안극수(64년생) 현 성남시의회 문화복지체육위원장
황금석(66년생) 현 성남시의회 의원

▲성남시-마
김목수(62년생) 현 국민의힘 중원구 조직국장(여성)
김정희(72년생) 전 성남시의회 의원(여성)
허준(77년생) 전 13대 성남시주민자치협의회장

▲의정부시-다 (나번 선출)
이영세(56년생) 전 국민의힘 경기도당 부위원장
최범섭(72년생) 현 의정부시 축구협회 사무국장

▲의정부시-라 (나번 선출)
박순자(58년생) 전 의정부시의회 의원(여성)
전지영(74년생) 전 의정부시을당원협의회 사무국장(여성)

▲부천시-가 (나번 선출)
이형순(61년생) 전 부천시의회 의원(여성)
최초은(92년생) 현 부천시의회 의원(여성)

▲부천시-나
임숙회(67년생) 현 원종2동 희망장학회 부위원장(여성)
허태래(57년생) 현 성지새마을금고 감사

▲부천시-사 (가번 선출)
이준영(57년생) 전 부천시의회 의원
이희용(79년생) 현 국민의힘 부천시병 사무국장
황재성(72년생) 전 국회의원(부천소사) 사무국장

▲부천시-자
이수경(68년생) 현 부천범박 역곡2동 협의회장(여성)
정유경(61년생) 현 경기도당 여성협의회 부위원장(여성)
조선미(68년생) 현 부천시병지구당원배가운동본부장(여성)

▲평택시-가
이관우(68년생) 현 국민의힘 경기도당 수석대변인
최명용(64년생) 현 경기도당 홍보위원회 부위원장

▲안산시-다
정진교(63년생) 전 안산시의회 의원
현옥순(68년생) 현 국민의힘 안산시 원내대표(여성)

▲남양주시-가
박승렬(68년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
양석은(66년생) 전 남양주시의회 의원
윤영섭(67년생) 전 남양주시청 행정7급 공무원
이근욱(71년생) 전 남양주갑 당협 운영위원
이양이(79년생) 현 남양주갑 당협 부위원장(여성)
전혜연(91년생) 현 전국 청년지방의원협의회 대변인(여성)

▲남양주시-나
김민정(78년생) 현 남양주갑 부위원장(여성)
장형근(86년생) 현 남양주갑 청년위원장
한근수(72년생) 현 남양주시의회 자치행정위원장

▲화성시-바
김미영(63년생) 현 화성특례시의회 의원(여성)
명미정(71년생) 현 화성특례시의회 의원(여성)
박진섭(63년생) 현 화성특례시의회 의원
송상형(82년생) 현 화성병 사무국장
한옥례(60년생) 현 화성병 복지위원장(여성)

▲화성시-사
임채덕(75년생) 현 화성특례시의회 의원
전숙경(62년생) 전 한국은행 및 은행감독원 차장(여성)
조윤행(49년생) 전 화산동 통장단 협의회 회장

▲시흥시-마
김만식(68년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
최복임(65년생) 현 국민의힘 시흥을 부위원장(여성)

▲하남시-가
이성애(76년생) 현 누림컨설팅 대표(여성)
조창민(89년생) 전 하남시 청년명예시장

▲하남시-나
오지연(74년생) 현 2022년 경기도당 부대변인(여성)
이명준(70년생) 전 하남시의회 의원
정의정(78년생) 전 하남시 당협 부위원장

◆비례대표 기초의원 (2개 선거구)

▲부천시 김정화(61년생) 현 부천시 영남향우회 총회장(여성)
▲양주시 최영진(69년생) 전직 없음(여성)

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서울 휘발유 2052원 육박 '오름세 지속' [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대구와 부산, 울산을 제외한 전국 모든 지역의 평균 휘발유 가격이 리터당 2000원을 넘어섰다. 서울 평균 가격은 2052원에 육박했다. 5일 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷에 따르면 이날 오전 11시 기준 전국 평균 휘발유 판매 가격은 전날보다 0.26원 오른 리터당 2011.3원으로 집계됐다. 전국 최고가는 리터당 2640원, 최저가는 1759원이다. 3일 오후 서울 시내의 한 주유소의 모습.[사진=뉴스핌 DB] 전국 평균 휘발유 가격은 지난달 17일 리터당 2000원을 넘어선 뒤 오름세를 이어가고 있다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 0.7원 오른 리터당 2051.74원을 기록했다. 평균 가격이 가장 낮은 지역은 대구로 리터당 1995.84원이었다. 부산은 1998.38원, 울산은 1999.22원으로 2000원을 밑돌았다. 경유 가격은 소폭 하락했다. 전국 평균 경유 판매 가격은 전날보다 0.04원 내린 리터당 2005.17원으로 나타났다. 서울 평균 경유 가격은 전날보다 0.28원 오른 리터당 2038.16원으로 전국에서 가장 높았다. 대구는 0.36원 내린 리터당 1988.26원으로 가장 낮았다. 정부는 미국과 이란 간 분쟁과 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 국제유가가 오르자 최고가격제를 시행 중이다. 지난달 24일부터 적용된 4차 최고가격제는 3차 때와 같은 수준으로 동결됐다. 4차 최고가격제상 리터당 공급가는 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다.  yuniya@newspim.com 2026-05-05 14:45
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삼바 노조 "내일부터 무기한 준법 투쟁" [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성바이오로직스 노조가 전면 파업을 이어가는 가운데 6일부터는 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 무기한 '준법투쟁'에 돌입한다. 5일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 지난 1일 시작된 총파업은 이날까지 진행된다.  조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했다. 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다. 삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스] 노조는 ▲1인당 3000만원 격려금 지급 ▲평균 14% 임금 인상 ▲영업이익 20% 성과급 배분 ▲공정한 인사 기준 수립을 요구했지만 사측이 수용하지 않자 파업에 돌입했다. 노조는 이날 파업을 마무리한 뒤 6일부터 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 방식의 준법투쟁을 이어갈 방침이다. 노사는 전날 중부지방고용노동청 중재로 대화를 진행했지만 입장차만 재확인한 채 결론을 내지 못했다. 사측은 쟁의 행위 중단과 소송 취하를 제안했지만 노조는 이를 수용하지 않았다. 노조는 "특별한 안건 제시나 방향성은 잡히지 않은 채 종료됐고 차기 미팅 자리만 약속했다"고 밝혔다. 노사는 6일 양측 대표교섭위원 간 1대1 미팅, 8일에는 고용노동부가 참여하는 노사정 회의를 각각 진행할 예정이다. 사측은 "이번 주 추가 협의가 예정된 만큼 성실히 대화에 임하겠다"는 입장을 밝혔다. 앞서 노조는 전면 파업에 앞서 지난달 28일부터 30일까지 부분 파업을 벌였다. 이 기간 일부 항암제와 인체 면역결핍 바이러스(HIV) 치료제 생산이 중단됐다. 회사는 이에 따른 손실 규모를 약 1500억원으로 추산하고 있다. yuniya@newspim.com 2026-05-05 13:31

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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