국힘 경기도당 공관위, 제26차 회의결과 발표...40개 선거구 후보 추천

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오는 7일 성남시 비례대표 등 20개 선거구 61명 경선

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(공관위)가 5일 제 26차 회의결과를 발표했다.

국민의힘CI.[사진=국민의힘]

공관위는 회의에서 수원시-2, 성남시-8 등 지역구 광역의원 단수 추천 19개 선거구와 성남시-나, 성남시-다 등 지역구 기초의원 단수 17개 선거구, 부천시, 양주시 등 비례대표 기초의원 2개선거구 공천 추천자 명단을 발표했다.

또 공관위는 성남시 비례대표, 용인시-6, 성남시-가 등 20개 선거구에 대해 61명의 경선 명단을 발표했다.

경선대상자들은 5일 오후 경기도당에서 여론조사 대표경력신고서, 경선신청 및 합의서약서, 경선후보자 등록신청서를 제출하고 책임당원 안심번호를 부여받았으며 오는 7일 경선을 거쳐 8일 최총 추천 후보자를 결정하게 된다.

발표 명단은 다음과 같다.

◆지역구 광역의원 단수 (19개 선거구)

▲수원시-2 남택호(78년생) 현 경영학박사

▲성남시-8 정용한(72년생) 현 성남시의회 국민의힘 대표의원

▲의정부시-4 박웅비(87년생) 현 (주)모시다 대표 장례지도사(청년)

▲부천시-7 오승헌(93년생) 현 케이브짐 신중동점 점장

▲양주시-3 강혜숙(79년생) 현 양주시의회 의원(여성)

▲안산시-6 정택환(59년생) 전 국회의원 특별보좌관

▲안산시-7 박건희(73년생) 현 경기공교육정상화시민네트워크(여성)

▲고양시-8 정형배(63년생) 현 맥스웰리더십연구소(주)대표

▲고양시-12 김완규(70년생) 현 경기도의회 의원

▲화성시-5 배춘봉(57년생) 전 한국교통연구원 연구위원

▲화성시-7 박상현(96년생) 현 화성병 청년위원장

▲군포시-1 임현아(04년생) 현 국민의힘중앙위 체육분과 위원(여성)

▲군포시-3 김예지(99년생) 현 군포시 당협 여성위원장(여성)

▲하남시-1 이상원(89년생) 전 경기지구청년회의소 수석 대표(청년)

▲하남시-2 김성수(72년생) 현 경기도의회 의원

▲하남시-4 윤태길(68년생) 현 경기도의회 의원

▲용인시-1 이영희(64년생) 현 경기도의회 의원

▲용인시-4 윤정희(90년생) 현 무동건축사사무소 대표

▲용인시-10 이유진(73년생) 현 국민의힘 중앙여성위원회 위원

◆지역구 기초의원 단수 (17개 선거구)

▲성남시-나 이상호(63년생) 전 성남시의회 부의장

▲성남시-다 김주현(01년생) 현 성남수정 당협 대학생위원장

▲성남시-바 민영미(64년생) 현 성남시의회 의원(여성)

▲성남시-사 김보석(90년생) 현 성남시의회 의원

▲성남시-아 김건우(90년생) 현 국회의원실 비서관

▲성남시-자 김종환(67년생) 현 성남시의회 의원

▲성남시-차 (가) 이정아(72년생) 현 분당을 당원협의회 운영팀장(여성)

▲성남시-차 (나) 서희경(61년생) 현 성남시의회 의원

▲성남시-카 정봉규(78년생) 현 국민의힘 대변인(경기도당)

▲성남시-타 백진규(95년생) 전 국민의힘 중앙당 부대변인

▲부천시-가 (가) 배용철(82년생) 현 에스에이치엠앤씨(주) 이사

▲부천시-사 (나) 윤병권(52년생) 현 부천시의회 의원

▲안산시-나 윤석영(87년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장

▲화성시-마 김상수(71년생) 현 화성시의회 의원

▲화성시-아 오문섭(52년생) 현 화성시의회 의원

▲시흥시-가 김영훈(82년생) 현 영원바란스 대표

▲이천시-가 (가) 김재국(72년생) 현 이천시의회 의원

▲이천시-가 (나) 박명서(65년생) 현 이천시의회 의장

▲이천시-다 김하식(64년생) 현 이천시의회 의원



◆경선 지역 (20개 선거구)

▲용인시-6

강웅철(64년생) 현 경기도의회 의원

김선희(62년생) 현 경기도의회 의원(여성)

지미연(64년생) 현 경기도의회 의원(여성)

▲성남시 비례대표

김두일(58년생) 전 성남시의회 의원

유미숙(69년생) 전 국민의힘 수정구 사무국장(여성)

임원규(58년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장

최희선(68년생) 현 성남시 수정구 당원협의회 부위원장(여성)

추선미(80년생) 현 성남시의회 의원(여성)

▲성남시-가

남용삼(67년생) 전 성남시의회 의원

박종각(64년생) 현 성남시의회 의원

박홍식(65년생) 현 성남시영남향우회 회장

▲성남시-라

김동민(76년생) 현 (주) 더 밴 전무이사

박도진(60년생) 전 성남시의회 의원

박억환(72년생) 전 중원구 청소년 지도협의회회장

안극수(64년생) 현 성남시의회 문화복지체육위원장

황금석(66년생) 현 성남시의회 의원

▲성남시-마

김목수(62년생) 현 국민의힘 중원구 조직국장(여성)

김정희(72년생) 전 성남시의회 의원(여성)

허준(77년생) 전 13대 성남시주민자치협의회장

▲의정부시-다 (나번 선출)

이영세(56년생) 전 국민의힘 경기도당 부위원장

최범섭(72년생) 현 의정부시 축구협회 사무국장

▲의정부시-라 (나번 선출)

박순자(58년생) 전 의정부시의회 의원(여성)

전지영(74년생) 전 의정부시을당원협의회 사무국장(여성)

▲부천시-가 (나번 선출)

이형순(61년생) 전 부천시의회 의원(여성)

최초은(92년생) 현 부천시의회 의원(여성)

▲부천시-나

임숙회(67년생) 현 원종2동 희망장학회 부위원장(여성)

허태래(57년생) 현 성지새마을금고 감사

▲부천시-사 (가번 선출)

이준영(57년생) 전 부천시의회 의원

이희용(79년생) 현 국민의힘 부천시병 사무국장

황재성(72년생) 전 국회의원(부천소사) 사무국장

▲부천시-자

이수경(68년생) 현 부천범박 역곡2동 협의회장(여성)

정유경(61년생) 현 경기도당 여성협의회 부위원장(여성)

조선미(68년생) 현 부천시병지구당원배가운동본부장(여성)

▲평택시-가

이관우(68년생) 현 국민의힘 경기도당 수석대변인

최명용(64년생) 현 경기도당 홍보위원회 부위원장

▲안산시-다

정진교(63년생) 전 안산시의회 의원

현옥순(68년생) 현 국민의힘 안산시 원내대표(여성)

▲남양주시-가

박승렬(68년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장

양석은(66년생) 전 남양주시의회 의원

윤영섭(67년생) 전 남양주시청 행정7급 공무원

이근욱(71년생) 전 남양주갑 당협 운영위원

이양이(79년생) 현 남양주갑 당협 부위원장(여성)

전혜연(91년생) 현 전국 청년지방의원협의회 대변인(여성)

▲남양주시-나

김민정(78년생) 현 남양주갑 부위원장(여성)

장형근(86년생) 현 남양주갑 청년위원장

한근수(72년생) 현 남양주시의회 자치행정위원장

▲화성시-바

김미영(63년생) 현 화성특례시의회 의원(여성)

명미정(71년생) 현 화성특례시의회 의원(여성)

박진섭(63년생) 현 화성특례시의회 의원

송상형(82년생) 현 화성병 사무국장

한옥례(60년생) 현 화성병 복지위원장(여성)

▲화성시-사

임채덕(75년생) 현 화성특례시의회 의원

전숙경(62년생) 전 한국은행 및 은행감독원 차장(여성)

조윤행(49년생) 전 화산동 통장단 협의회 회장

▲시흥시-마

김만식(68년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장

최복임(65년생) 현 국민의힘 시흥을 부위원장(여성)

▲하남시-가

이성애(76년생) 현 누림컨설팅 대표(여성)

조창민(89년생) 전 하남시 청년명예시장

▲하남시-나

오지연(74년생) 현 2022년 경기도당 부대변인(여성)

이명준(70년생) 전 하남시의회 의원

정의정(78년생) 전 하남시 당협 부위원장

◆비례대표 기초의원 (2개 선거구)

▲부천시 김정화(61년생) 현 부천시 영남향우회 총회장(여성)

▲양주시 최영진(69년생) 전직 없음(여성)

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