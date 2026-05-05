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어린이날 표심 잡기 나선 충북 여야 후보들

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  • 충북 여야 후보들이 5일 어린이날 맞아 돌봄 공약 제시했다.
  • 신용한 후보는 상시 돌봄 체계 구축을, 김영환 후보는 온종일 체험 돌봄을 약속했다.
  • 이장섭·이범석 후보도 아이 키우기 좋은 환경 조성을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

돌봄 공약·현장 행보로 가족 유권자 공략…저출산 해법 경쟁

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 어린이날을 맞아 충북 여야 후보들이 일제히 돌봄·보육 공약을 내세우며 가족 표심 공략에 나섰다.

저출산 문제와 직결된 '양육 부담 완화'를 전면에 내세우며 정책 경쟁도 본격화하는 모습이다.

더불어 신용한(왼쪽) 충북지사 후보와 국민의힘 김영환(오른쪽)후보. [사진=두 후보 페이이북]

신용한 더불어민주당 충북지사 후보는 어린이날 메시지를 통해 상시 돌봄 체계 구축을 강조했다. 그는 "부모가 365일 24시간 안심하고 아이를 맡길 수 있는 환경을 만들겠다"라며 "촘촘한 복지로 아이 키우기 좋은 충북을 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "아이들의 웃음이 커질수록 지역의 미래도 밝아진다"고 했다.

김영환 국민의힘 충북지사 예비후보는 '부모 해방 온종일 돌봄 프로젝트'를 제시하며 정책 차별화에 나섰다.

이 사업은 도내 11개 시·군에서 평일과 토요일까지 운영하는 공공형 돌봄 프로그램으로, 박물관·숲 체험·농가 프로그램 등 체험 중심 돌봄 서비스를 제공하는 것이 핵심이다. 김 후보는 "주말에도 쉬지 못하는 부모의 부담을 줄이겠다"며 "부모에게는 휴식을, 아이들에게는 다양한 경험을 제공하겠다"고 말했다.

민주당 이장섭(왼쪽) 청주시장 후보와 국민의힘 이범석(오른쪽) 후보.[사진=양 후보 페이스북]

이장섭 더불어민주당 청주시장 후보는 어린이날 행사 현장을 찾아 시민들과 접촉 면을 넓혔다. 그는 청주 생명누리공원에서 열린 행사에 참석해 "아이들의 웃음이 특별한 날이 아닌 일상에서도 이어지도록 하겠다"라며 "아이 키우기 좋은 청주를 만들겠다"고 밝혔다.

이범석 국민의힘 청주시장 후보는 기존 보육 정책의 연속성과 확대를 강조했다. 그는 "임신·출산·양육 전 과정의 부담을 줄이기 위한 기반을 마련해 왔다"라며 "부모가 안심하고 아이를 키울 수 있는 환경을 끝까지 책임지고 완성하겠다"고 말했다.

어린이날을 계기로 돌봄 정책이 선거 핵심 의제로 떠오르면서 향후 공약의 실현 가능성과 재원 마련 방안 등을 둘러싼 경쟁도 이어질 전망이다.

baek3413@newspim.com

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서울 휘발유 2052원 육박 '오름세 지속' [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대구와 부산, 울산을 제외한 전국 모든 지역의 평균 휘발유 가격이 리터당 2000원을 넘어섰다. 서울 평균 가격은 2052원에 육박했다. 5일 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷에 따르면 이날 오전 11시 기준 전국 평균 휘발유 판매 가격은 전날보다 0.26원 오른 리터당 2011.3원으로 집계됐다. 전국 최고가는 리터당 2640원, 최저가는 1759원이다. 3일 오후 서울 시내의 한 주유소의 모습.[사진=뉴스핌 DB] 전국 평균 휘발유 가격은 지난달 17일 리터당 2000원을 넘어선 뒤 오름세를 이어가고 있다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 0.7원 오른 리터당 2051.74원을 기록했다. 평균 가격이 가장 낮은 지역은 대구로 리터당 1995.84원이었다. 부산은 1998.38원, 울산은 1999.22원으로 2000원을 밑돌았다. 경유 가격은 소폭 하락했다. 전국 평균 경유 판매 가격은 전날보다 0.04원 내린 리터당 2005.17원으로 나타났다. 서울 평균 경유 가격은 전날보다 0.28원 오른 리터당 2038.16원으로 전국에서 가장 높았다. 대구는 0.36원 내린 리터당 1988.26원으로 가장 낮았다. 정부는 미국과 이란 간 분쟁과 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 국제유가가 오르자 최고가격제를 시행 중이다. 지난달 24일부터 적용된 4차 최고가격제는 3차 때와 같은 수준으로 동결됐다. 4차 최고가격제상 리터당 공급가는 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다.  yuniya@newspim.com 2026-05-05 14:45
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삼바 노조 "내일부터 무기한 준법 투쟁" [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성바이오로직스 노조가 전면 파업을 이어가는 가운데 6일부터는 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 무기한 '준법투쟁'에 돌입한다. 5일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 지난 1일 시작된 총파업은 이날까지 진행된다.  조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했다. 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다. 삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스] 노조는 ▲1인당 3000만원 격려금 지급 ▲평균 14% 임금 인상 ▲영업이익 20% 성과급 배분 ▲공정한 인사 기준 수립을 요구했지만 사측이 수용하지 않자 파업에 돌입했다. 노조는 이날 파업을 마무리한 뒤 6일부터 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 방식의 준법투쟁을 이어갈 방침이다. 노사는 전날 중부지방고용노동청 중재로 대화를 진행했지만 입장차만 재확인한 채 결론을 내지 못했다. 사측은 쟁의 행위 중단과 소송 취하를 제안했지만 노조는 이를 수용하지 않았다. 노조는 "특별한 안건 제시나 방향성은 잡히지 않은 채 종료됐고 차기 미팅 자리만 약속했다"고 밝혔다. 노사는 6일 양측 대표교섭위원 간 1대1 미팅, 8일에는 고용노동부가 참여하는 노사정 회의를 각각 진행할 예정이다. 사측은 "이번 주 추가 협의가 예정된 만큼 성실히 대화에 임하겠다"는 입장을 밝혔다. 앞서 노조는 전면 파업에 앞서 지난달 28일부터 30일까지 부분 파업을 벌였다. 이 기간 일부 항암제와 인체 면역결핍 바이러스(HIV) 치료제 생산이 중단됐다. 회사는 이에 따른 손실 규모를 약 1500억원으로 추산하고 있다. yuniya@newspim.com 2026-05-05 13:31

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