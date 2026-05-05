민주연구원·부산민주연구원, 6일 부울경 종합격차 토론회…부울경 생활권 분석

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 민주연구원과 부산민주연구원6.0이 공동주최하는 '부울경 종합격차 토론회'가 6일 오후 2시 부산시의회 중회의실에서 열린다.

이번 토론회는 '2026 민주연구원 불평등보고서' 발간을 기념해 부울경 광역생활권의 경제·사회 격차 현황을 분석하고 완화방안을 모색하는 자리로 마련됐다.

부울경 종합격차 토론회 포스터[사진= 부산민주연구원6.0] 2026.05.05

이재영 민주연구원장이 좌장으로 나서며 황선웅 국립부경대학교 교수는 '부울경 종합격차 현황과 해결 과제'를 주제로 발제를 진행한다.

이에 이어 김병진 커넥티드위즈덤 정책연구소 소장, 우동준 부산청년들 이사, 문다슬 인제대학교 교수가 토론자로 참여해 부산·울산·경남 지역의 산업 구조, 청년 일자리, 주거·복지 격차 등 실질적인 정책 과제를 논의할 예정이다.

지난해 1차 토론회에서는 전국단위 종합격차를 진단한 만큼 이번 2차 토론회는 대한민국 제2의 광역경제권인 부울경을 중심으로 국토 균형발전과 '수도권 일극주의' 해소 방안을 구체적으로 제시하는 데 중점을 둔다.

김상윤 부산민주연구원6.0 원장은 "우리는 '수도권 일극주의'라는 현실 속에서, 비수도권을 단순히 수도권을 뺀 나머지로만 바라보는 경향이 있었다"며 "통계 너머 시도민이 실제로 체감하는 격차를 인식하고, 부울경 지역 주민에게 실질적인 해법을 제시하는 자리가 되기를 바란다"고 말했다.

이번 토론회는 부울경 광역생활권 내 산업·주거·청년정책·인프라 투자 등에서 발생하는 구조적 격차를 정책적으로 뒤집을 수 있는 해법을 발굴하는 데 방점을 두고 향후 국회·지방자치단체 정책 수립에 필요한 자료와 아이디어를 제공하는 데 목적이 있다.

ndh4000@newspim.com