전재수 부산시장 후보, 아동 권리 보장 5대 정책 청취…부산시민과 소통 나서

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아이들의 꿈과 안전 정책 추진 약속

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 5일 제104회 어린이날을 맞아 아동 단체들의 정책 제안을 청취하고 부산시민공사에서 시민들과 교감했다.

전재수 더불어민주당 부산시장 후보 측에 따르면 전 후보는 세이브더칠드런과의 간담회에서 아동 권리 보장을 위한 5 대 핵심 정책을 제안받았다. 세이브더칠드런은 생애 초기 건강관리 사업 확대, 지역 아동 기본소득 도입, 출생 미등록 아동 등록 및 지원, 외국인 아동 취학 통지, 발달 지연 아동 지원 등을 건의했다.

전재수 더불어민주당 부산시장후보(맨 오른쪽)가 5일 부산시민공사 일원에서 열린 '2026 어린이날 기념 어린이 문화한마당'행사에서 어린이와 사진을 찍고 있다.[사진=전재수 후보 선거캠프] 2026.05.05

전 후보는 "모든 아이가 차별 없이 보호받고 건강하게 성장할 수 있는 도시, 처음 선 자리가 아이의 가능성을 가두지 않는 부산을 만들겠다"고 화답했다.

초록우산과의 간담회에서는 전국 2400명 아동이 직접 참여해 도출한 '미래에서 온 투표' 제안서가 전달됐다. 초록우산은 어린이보호구역 보행 안전 강화, 아동급식카드 단가 현실화 및 사용 환경 개선, 소아 의료기관 및 달빛어린이병원 확충 등을 중심으로 아동들의 목소리를 전했다.

전 후보는 "아이들의 눈높이가 부산의 새로운 표준이 될 것"이라며 "아동정책은 선택이 아닌 미래를 위한 필수 투자"라고 강조했다. "아이들이 마음껏 꿈꾸고 안전하게 뛰어놀 수 있는 부산을 함께 만들겠다"고 약속했다.

오후에는 부산시민공사 일원에서 열린 '2026 어린이날 기념 어린이 문화한마당' 현장을 찾았다. 야외무대 공연과 다양한 체험 프로그램이 진행되는 현장을 둘러보며 어린이·학부모들과 직접 인사를 나누고 시민 바람을 경청하며 소통했다.

전재수 후보는 이날 행보를 마무리하며 "'어린이를 내려다보지 마시고 치어다보아 주시오'라는 100 년 전 소파 방정환 선생의 당부는 지금도 변함없는 가치"라고 밝혔다.

이어 "전문가들의 혜안과 아이들이 직접 그린 '내일의 부산'을 동시에 선물 받아 가슴이 벅차면서도 책임감이 무겁다"며 "아이들의 웃음소리가 부산의 가장 큰 자부심이 되는 날까지 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com