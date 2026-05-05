민형배, 어린이날 맞아 정책 간담회…"아동 권리 최우선"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

굿네이버스·세이브더칠드런 참석

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보는 어린이날을 맞아 아동의 권리를 증진시키기 위한 간담회를 가졌다고 5일 밝혔다.

이날 행사에는 이날 오전 광주 서구 민 후보 선거사무소에서 굿네이버스 광주전남지역본부와 세이브더칠드런 코리아 서부지역본부 관계자가 참석한 가운데 열렸다.

굿네이버스·세이브더칠드런과 정책 간담회. [사진=민형배 후보 측] 2026.05.05 bless4ya@newspim.com

굿네이버스는 위기 상황에 놓인 아동과 범죄 피해로 회복이 단절된 가정을 위한 광역 단위의 보호 체계와 통합 컨트롤타워 구축의 필요성을 제기했다.

세이브더칠드런은 생애 초기 건강관리 사업의 전면 확대와 출생 미등록 아동 발굴 및 지원, 외국인 아동 취학 통지 시스템 구축 등을 제안했다.

민 후보는 "아동 정책의 진정한 주인은 관료가 아니라 아동과 시민"이라며 "시민이 직접 정책을 구상하고 설계하면 행정은 이를 책임지고 뒷받침하는 '시민주권 정부'를 아동 분야에서도 실현하겠다"고 밝혔다.

민 후보는 "아동의 권리는 투표권 유무와 관계없이 헌법상 보장된 기본권"이라며 "정책 설계 과정에서부터 아동의 권리를 최우선으로 고려하겠다"고 의지를 내비쳤다.

끝으로 "전달받은 제안은 면밀히 검토해 전남광주 통합특별시 아이들이 지역사회 안에서 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 실질적인 공약으로 완성해 나가겠다"고 덧붙였다.

bless4ya@newspim.com