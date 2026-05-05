국힘 광역단체장 후보들, '조작기소 특검법' 저지 연대 선언

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김영환 충북지사 후보 "여당 입법 폭주...민주주의 지켜내야"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 광역단체장 후보들이 5일 서울 보신각 앞에 집결해 더불어민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 대한 공동 대응을 선언했다.

이날 긴급 기자회견에는 오세훈 서울시장, 유정복 인천시장, 최민호 세종시장, 양향자 경기지사, 김진태 강원지사, 양정무 전북지사, 김영환 충북지사 후보 등이 참석했다.

국민의힘 광역단체장 후보들 기자회견. [사진=김영환 충북지사 후보 캠프] 2026.05.05 baek3413@newspim.com

이들은 공동 결의문을 통해 "거대 여당의 입법 폭주가 국가 질서를 근본부터 흔들고 있다"며 "사실상 '입법 내란'에 준하는 상황"이라고 주장했다.

특히 논란이 된 특검법을 겨냥해 "권력형 비리를 덮기 위한 '셀프 면제법'에 불과하다"며 철회를 촉구했다. 참석자들은 향후 공동 대응 체계를 구축하고 전국 단위 연대 활동을 이어가겠다는 방침도 밝혔다.

김영환 충북지사 후보는 현장 발언에서 "지금 대한민국은 더 이상 물러설 곳이 없는 절박한 상황"이라며 "낙동강 방어선에 선 각오로 민주주의를 지켜야 한다"고 말했다. 이어 "무너져 가는 민생 경제를 살리고 자유민주주의를 회복하는 것이 이번 선거의 본질"이라고 강조했다.

국민의힘 광역단체장 후보들은 이날 회견을 계기로 공동 메시지를 강화하고, 향후 중앙 정치 이슈에 대해서도 연대 대응 수위를 높일 것으로 보인다.

baek3413@newspim.com