광주시교육청, '고교생 피습 사건' 대책지원반 구성

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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청은 고교생 흉기 피습 사건이 발생함에 따라 대책지원반을 구성했다고 5일 밝혔다.

광주시교육청은 피해 학생의 장례식장과 치료를 받고 있는 병원을 방문해 위로하고 지원 방안을 마련하고 있다.

해당 학교 학생과 교직원에 대한 심리 상담·치료 등 계획도 수립 중이다.

대책지원반 구성. [사진=광주시교육청] 2026.05.05 bless4ya@newspim.com

또한 전체 학교에 안전 교육을 실시하고 야간시간대 학생 혼자 외출하지 않도록 지도를 요청했다.

고인자 정책국장은 "예기치 못한 범죄로 희생된 학생을 마음 깊이 애도하고 회복 중인 학생에 빠른 쾌유를 바란다"며 "해당 학교 학생 및 교직원들이 트라우마를 겪지 않도록 심리·정서 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

해당 사건은 이날 오전 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 한 보행로에서 발생했다. 20대 장모씨가 고등학생 1명을 흉기로 찔러 숨지게 했고, 비명 소리를 듣고 도우려던 또다른 학생에 대해서도 부상을 입혔다.

경찰은 범행 11시간 만인 이날 오전 11시 24분쯤 장씨를 긴급체포했다.

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