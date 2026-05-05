안민석 후보 선거캠프, 정윤희 교수 대변인 임명..."교육·문화정책 전문성 강화"

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출판·독서·교육 아우르는 전문가 영입... 경기교육 대전환 메시지 전달

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 민주·진보 단일후보 캠프는 5일 정윤희 한남대학교 탈메이지교양융합대학 강의전담교수를 캠프 대변인으로 전격 임명했다고 밝혔다.

정윤희 대변인은 한남대학교에서 '사고와 글쓰기', '독서와 의사소통' 등을 강의하며 후학 양성에 힘쓰고 있다.[사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 후보 캠프는 이번 인선에 대해 "인공지능(AI) 시대일수록 독서교육의 중요성이 커지는 가운데, 정윤희 대변인은 독서교육, 도서관문화, 책문화생태계 등 이론과 현장을 아우르는 전문성을 갖춘 인물"이라며 발탁 배경을 설명했다.

정윤희 신임 대변인은 전주 출신으로 건국대학교 대학원에서 문화콘텐츠학 박사학위를 취득했으며, 현재 한남대학교에서 '사고와 글쓰기', '독서와 의사소통' 등을 강의하며 후학 양성에 힘쓰고 있다.

또한 정 대변인은 '출판저널' 편집위원장, 국립어린이청소년도서관 자문위원 등을 역임하며 출판과 독서 문화 발전에 기여해왔다. 특히 용인백현중학교 학교운영위원회 지역위원으로 활동하며 일선 교육 현장의 목소리를 경청해온 점이 안 후보의 교육 비전과 부합한다는 평가다.

저서로는 '생태적 글쓰기를 하는 마음', '책문화생태론', '청소년 독서토론 교육, 어떻게 해야 할까' 등이 있으며, 독서 교육의 방향성을 제시하는 전문가로 정평이 나 있다.

안 후보 캠프는 "정윤희 대변인의 합류를 통해 경기도민들께 경기교육 대전환의 비전을 더욱 효과적이고 깊이 있게 전달할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

beignn@newspim.com