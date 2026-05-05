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신계용 과천시장 후보 "아이 키우기 좋은 도시, 공공이 끝까지 책임지겠다"

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  • 신계용 과천시장 후보가 5일 어린이 축제 현장을 찾아 학부모 목소리를 청취했다.
  • 신 후보 재임 시 보육 정책으로 과천 출산율 1위를 달성하며 에어드리공원을 조성했다.
  • 신 후보는 저출산 대응 과천형 복지 서비스를 강화하겠다고 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

과천시 어린이 축제 현장 찾아 학부모들과 소통
'출산율 경기 1위' 아이 키우기 가장 좋은 도시 위상 재확인
"생애 주기별 맞춤형 복지로 양육 부담 획기적 경감시킬 것"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 어린이날을 맞아 경기 과천시의 보육 정책이 다시 한번 주목받고 있다.

신계용 과천시장 후보는 5일 약 2000명의 시민이 운집한 '2026 과천시 어린이 축제' 현장을 찾아 학부모들의 목소리를 직접 청취하며 현장 중심의 소통 행보를 펼쳤다.

신계용 과천시장 후보는 5일 약 2000명의 시민이 운집한 '2026 과천시 어린이 축제' 현장을 찾아 학부모들의 목소리를 직접 청취하며 현장 중심의 소통 행보를 펼쳤다. [사진=신계용 과천시장 후보 선거캠프]

이날 에어드리공원을 찾은 신 후보에게 학부모들은 감사의 인사를 먼저 건넸다. 신 후보가 시장 재임 시절 추진했던 ▲마을 돌봄 나눔터(다함께 돌봄 센터) 조성▲임신 축하금 지원▲다자녀 양육 바우처 사업 강화 등이 실질적인 도움이 되었다는 평가다.

특히 과천시가 경기도 내 출산율 1위를 기록하며 '아이 키우기 가장 좋은 도시'로 정착한 배경에는 신 후보의 세심한 보육 철학이 있었다는 점이 현장에서 다시한번 입증됐다.

축제가 열린 장소인 '에어드리공원' 또한 신 후보의 행정 성과로 주목받았다. 이곳은 신 후보가 지난 2024년 경기도 공모사업을 통해 도비 11억 원을 확보하며 조성한 공간이다.

행정안전부 주관 '우수 어린이놀이시설 1위'에 선정될 만큼 뛰어난 환경을 자랑하는 에어드리공원은 중앙공원, 별양어린이공원 리모델링과 함께 신계용 후보의 '공원 녹지 행정'의 정점으로 꼽힌다. 시민들은 신 후보가 직접 만든 공간에서 아이들이 뛰어노는 모습에 높은 만족감을 드러냈다.

신계용 후보는 이날 간담회에서 "저출산 문제는 한 가정의 문제가 아닌 국가의 미래가 걸린 절박한 과제"라고 운을 뗐다.

그러면서 신 후보는 "다시 한번 과천을 위해 일할 기회가 주어진다면 지금까지 구축해 온 보육 인프라를 바탕으로 '과천형 생애 주기별 복지 서비스'를 더욱 촘촘하게 설계하겠다"며 "부모들이 양육 부담을 느끼지 않도록 공공이 책임지는 보육 정책을 반드시 실현하겠다"고 약속했다.

신계용 과천시장 후보는 5일 약 2000명의 시민이 운집한 '2026 과천시 어린이 축제' 현장을 찾아 학부모들의 목소리를 직접 청취하며 현장 중심의 소통 행보를 펼쳤다. [사진=신계용 과천시장 후보 선거캠프]

지역 정가와 캠프 측은 어린이날을 맞아 현장에서 시민들과 호흡한 신계용 후보의 이번 행보는 '검증된 시장 후보'라는 전문성과 '아이들의 미래를 생각하는 따뜻함'을 동시에 보여주고 있다는 평가다.

1141world@newspim.com

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삼바 노조 "내일부터 무기한 준법 투쟁" [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성바이오로직스 노조가 전면 파업을 이어가는 가운데 6일부터는 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 무기한 '준법투쟁'에 돌입한다. 5일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 지난 1일 시작된 총파업은 이날까지 진행된다.  조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했다. 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다. 삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스] 노조는 ▲1인당 3000만원 격려금 지급 ▲평균 14% 임금 인상 ▲영업이익 20% 성과급 배분 ▲공정한 인사 기준 수립을 요구했지만 사측이 수용하지 않자 파업에 돌입했다. 노조는 이날 파업을 마무리한 뒤 6일부터 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 방식의 준법투쟁을 이어갈 방침이다. 노사는 전날 중부지방고용노동청 중재로 대화를 진행했지만 입장차만 재확인한 채 결론을 내지 못했다. 사측은 쟁의 행위 중단과 소송 취하를 제안했지만 노조는 이를 수용하지 않았다. 노조는 "특별한 안건 제시나 방향성은 잡히지 않은 채 종료됐고 차기 미팅 자리만 약속했다"고 밝혔다. 노사는 6일 양측 대표교섭위원 간 1대1 미팅, 8일에는 고용노동부가 참여하는 노사정 회의를 각각 진행할 예정이다. 사측은 "이번 주 추가 협의가 예정된 만큼 성실히 대화에 임하겠다"는 입장을 밝혔다. 앞서 노조는 전면 파업에 앞서 지난달 28일부터 30일까지 부분 파업을 벌였다. 이 기간 일부 항암제와 인체 면역결핍 바이러스(HIV) 치료제 생산이 중단됐다. 회사는 이에 따른 손실 규모를 약 1500억원으로 추산하고 있다. yuniya@newspim.com 2026-05-05 13:31

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