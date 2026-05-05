[프로농구] '슈퍼팀' KCC, 돌풍의 소노 잠재우고 챔프전 1차전 승리

롱 22득점 19리바운드 골밑 지배...최준용 13점, 허웅 12점

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '슈퍼팀' 부산 KCC가 고공행진을 이어가던 고양 소노의 기세를 잠재우고 챔피언결정전 기선 제압에 성공했다.

KCC는 5일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 1차전에서 소노를 75-67로 꺾고 귀중한 첫 승을 챙겼다. KCC는 역대 챔피언결정전 1차전 승리 팀의 우승 확률인 71.4%(28회 중 20회)를 선점하며 유리한 고지에 올랐다. 정규리그 6위 팀 최초의 플레이오프 우승에 도전하는 KCC는 6강과 4강에 이어 챔프전에서도 압도적인 화력을 과시했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최준용이 5일 고양 소노와 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 1차전에서 득점을 올리고 포효하고 있다. [사진=KBL] 2026.05.05 psoq1337@newspim.com

KCC 승리의 주역은 골밑을 지배한 숀 롱과 외곽에서 불을 뿜은 허웅이었다. 숀 롱은 22득점 19리바운드로 더블더븍을 기록하며 소노의 골밑을 초토화했다. 특히 2쿼터에만 공격 리바운드 5개를 포함해 10개의 리바운드를 잡아내며 분위기를 가져왔다. 전반까지 야투 난조를 보였던 허웅은 3쿼터에만 3점슛 3개를 포함해 12점을 몰아치며 승부의 추를 기울였다. 최준용(13점)과 송교창(10점) 역시 고비마다 득점에 가담했고, 허훈은 8점 10어시스트로 팀 공격을 진두지휘했다. 주전 전원이 30분 이상을 소화하는 투혼을 발휘했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 허훈이 5일 고양 소노와 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 1차전에서 드리블하고 있다. [사진=KBL] 2026.05.05 psoq1337@newspim.com

KCC는 이상민 감독의 수비 전략 적중으로 전반을 34-30으로 리드한 채 마쳤다. 경기 초반 최준용을 활용한 지역방어로 소노 이정현의 2대2 플레이와 켐바오의 돌파를 봉쇄하는 승부수를 던졌고, 이는 소노의 실책을 유발하는 결과로 이어졌다. 3쿼터 들어 허웅의 3점포까지 폭발하며 56-44로 격차를 벌린 KCC는 4쿼터 종료 1분 47초 전 다시 한 번 허웅의 쐐기 3점슛이 림을 통과하며 승부를 갈랐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 숀 롱이 5일 고양 소노와 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 1차전에서 골밑슛을 시도하고 있다. [사진=KBL] 2026.05.05 psoq1337@newspim.com

소노는 이정현(18점)과 네이던 나이트(14점)가 분전했으나, '슈퍼팀'의 체급 차를 극복하기엔 역부족이었다. 창단 첫 챔피언결정전 무대에서 첫 패배를 맛봤다. 플레이오프 6연승을 내달리던 소노는 나이트의 덩크 실패와 패스 미스 등 결정적인 잔실수가 쏟아지며 흐름을 내줬다. 빅3 중 한 명인 케빈 켐바오(10점)가 KCC 송교창의 전담 수비에 막혀 경기 막판에야 뒤늦게 득점이 터진 점이 뼈아팠다.

두 팀의 챔피언결정전 2차전은 하루 쉬고 오는 6일 같은 장소에서 열린다.

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