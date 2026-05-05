전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.05 (화)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로농구] '슈퍼팀' KCC, 돌풍의 소노 잠재우고 챔프전 1차전 승리

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 부산 KCC가 5일 소노를 75-67로 꺾었다.
  • 숀 롱의 더블더블과 허웅의 3점슛으로 승부쳤다.
  • 소노는 실책으로 기세를 잃고 첫 패배를 맛봤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

롱 22득점 19리바운드 골밑 지배...최준용 13점, 허웅 12점

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '슈퍼팀' 부산 KCC가 고공행진을 이어가던 고양 소노의 기세를 잠재우고 챔피언결정전 기선 제압에 성공했다.

KCC는 5일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 1차전에서 소노를 75-67로 꺾고 귀중한 첫 승을 챙겼다. KCC는 역대 챔피언결정전 1차전 승리 팀의 우승 확률인 71.4%(28회 중 20회)를 선점하며 유리한 고지에 올랐다. 정규리그 6위 팀 최초의 플레이오프 우승에 도전하는 KCC는 6강과 4강에 이어 챔프전에서도 압도적인 화력을 과시했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최준용이 5일 고양 소노와 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 1차전에서 득점을 올리고 포효하고 있다. [사진=KBL] 2026.05.05 psoq1337@newspim.com

KCC 승리의 주역은 골밑을 지배한 숀 롱과 외곽에서 불을 뿜은 허웅이었다. 숀 롱은 22득점 19리바운드로 더블더븍을 기록하며 소노의 골밑을 초토화했다. 특히 2쿼터에만 공격 리바운드 5개를 포함해 10개의 리바운드를 잡아내며 분위기를 가져왔다. 전반까지 야투 난조를 보였던 허웅은 3쿼터에만 3점슛 3개를 포함해 12점을 몰아치며 승부의 추를 기울였다. 최준용(13점)과 송교창(10점) 역시 고비마다 득점에 가담했고, 허훈은 8점 10어시스트로 팀 공격을 진두지휘했다. 주전 전원이 30분 이상을 소화하는 투혼을 발휘했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 허훈이 5일 고양 소노와 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 1차전에서 드리블하고 있다. [사진=KBL] 2026.05.05 psoq1337@newspim.com

KCC는 이상민 감독의 수비 전략 적중으로 전반을 34-30으로 리드한 채 마쳤다. 경기 초반 최준용을 활용한 지역방어로 소노 이정현의 2대2 플레이와 켐바오의 돌파를 봉쇄하는 승부수를 던졌고, 이는 소노의 실책을 유발하는 결과로 이어졌다. 3쿼터 들어 허웅의 3점포까지 폭발하며 56-44로 격차를 벌린 KCC는 4쿼터 종료 1분 47초 전 다시 한 번 허웅의 쐐기 3점슛이 림을 통과하며 승부를 갈랐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 숀 롱이 5일 고양 소노와 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 1차전에서 골밑슛을 시도하고 있다. [사진=KBL] 2026.05.05 psoq1337@newspim.com

소노는 이정현(18점)과 네이던 나이트(14점)가 분전했으나, '슈퍼팀'의 체급 차를 극복하기엔 역부족이었다. 창단 첫 챔피언결정전 무대에서 첫 패배를 맛봤다. 플레이오프 6연승을 내달리던 소노는 나이트의 덩크 실패와 패스 미스 등 결정적인 잔실수가 쏟아지며 흐름을 내줬다. 빅3 중 한 명인 케빈 켐바오(10점)가 KCC 송교창의 전담 수비에 막혀 경기 막판에야 뒤늦게 득점이 터진 점이 뼈아팠다. 

두 팀의 챔피언결정전 2차전은 하루 쉬고 오는 6일 같은 장소에서 열린다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
서울 휘발유 2052원 육박 '오름세 지속' [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대구와 부산, 울산을 제외한 전국 모든 지역의 평균 휘발유 가격이 리터당 2000원을 넘어섰다. 서울 평균 가격은 2052원에 육박했다. 5일 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷에 따르면 이날 오전 11시 기준 전국 평균 휘발유 판매 가격은 전날보다 0.26원 오른 리터당 2011.3원으로 집계됐다. 전국 최고가는 리터당 2640원, 최저가는 1759원이다. 3일 오후 서울 시내의 한 주유소의 모습.[사진=뉴스핌 DB] 전국 평균 휘발유 가격은 지난달 17일 리터당 2000원을 넘어선 뒤 오름세를 이어가고 있다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 0.7원 오른 리터당 2051.74원을 기록했다. 평균 가격이 가장 낮은 지역은 대구로 리터당 1995.84원이었다. 부산은 1998.38원, 울산은 1999.22원으로 2000원을 밑돌았다. 경유 가격은 소폭 하락했다. 전국 평균 경유 판매 가격은 전날보다 0.04원 내린 리터당 2005.17원으로 나타났다. 서울 평균 경유 가격은 전날보다 0.28원 오른 리터당 2038.16원으로 전국에서 가장 높았다. 대구는 0.36원 내린 리터당 1988.26원으로 가장 낮았다. 정부는 미국과 이란 간 분쟁과 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 국제유가가 오르자 최고가격제를 시행 중이다. 지난달 24일부터 적용된 4차 최고가격제는 3차 때와 같은 수준으로 동결됐다. 4차 최고가격제상 리터당 공급가는 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다.  yuniya@newspim.com 2026-05-05 14:45
사진
삼바 노조 "내일부터 무기한 준법 투쟁" [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성바이오로직스 노조가 전면 파업을 이어가는 가운데 6일부터는 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 무기한 '준법투쟁'에 돌입한다. 5일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 지난 1일 시작된 총파업은 이날까지 진행된다.  조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했다. 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다. 삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스] 노조는 ▲1인당 3000만원 격려금 지급 ▲평균 14% 임금 인상 ▲영업이익 20% 성과급 배분 ▲공정한 인사 기준 수립을 요구했지만 사측이 수용하지 않자 파업에 돌입했다. 노조는 이날 파업을 마무리한 뒤 6일부터 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 방식의 준법투쟁을 이어갈 방침이다. 노사는 전날 중부지방고용노동청 중재로 대화를 진행했지만 입장차만 재확인한 채 결론을 내지 못했다. 사측은 쟁의 행위 중단과 소송 취하를 제안했지만 노조는 이를 수용하지 않았다. 노조는 "특별한 안건 제시나 방향성은 잡히지 않은 채 종료됐고 차기 미팅 자리만 약속했다"고 밝혔다. 노사는 6일 양측 대표교섭위원 간 1대1 미팅, 8일에는 고용노동부가 참여하는 노사정 회의를 각각 진행할 예정이다. 사측은 "이번 주 추가 협의가 예정된 만큼 성실히 대화에 임하겠다"는 입장을 밝혔다. 앞서 노조는 전면 파업에 앞서 지난달 28일부터 30일까지 부분 파업을 벌였다. 이 기간 일부 항암제와 인체 면역결핍 바이러스(HIV) 치료제 생산이 중단됐다. 회사는 이에 따른 손실 규모를 약 1500억원으로 추산하고 있다. yuniya@newspim.com 2026-05-05 13:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동