호르무즈 해협 내 우리 화물선 폭발·화재…해경청, 인접국 구조협력 요청

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호르무즈 해협 내 선박 [사진=로이터 뉴스핌] 사진은 기사와 직접 관련이 없습니다.

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =해양경찰이 호르무즈 해협 인접 국가들에 해협 내 갇혀 있던 한국 화물선의 폭발· 화재 상황을 공유하면서 비상시 구조 협력을 요청하고 구체적인 경위 파악에 나섰다.

장인식 해양경찰청장 직무대행은 5일 호르무즈 해협 내 우리나라 선사인 HMM 운용 화물선 폭발· 화재와 관련, 긴급 상황점검 회의를 주재하고 주변국 수색구조본부(RCC)와의 상황 공유 및 구조 협력 강화를 지시했다고 해경청이 전했다.

앞서 HMM 측은 전날 오후 8시 40분께(한국시간) 호르무즈 해협 내측 아랍에미레이트(UAE) 인근 해역에 정박 중이던 화물선 '나무호'에서 폭발과 함께 화재가 발생했으며 진화작업을 하고 있다고 밝혔다.

이 선박에는 한국 국적 선원 6명과 외국 국적 선원 18명이 타고 있으며 선체 일부가 손상됐으나 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 전해졌다.

해경청은 전날 호르무즈 해역 인접 국가인 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 사우디아라비아, 카타르, 오만 등 5개국 해상구조기관에 이 같은 상황을 공유하고 비상 시 구조 협력을 요청했다.

hjk01@newspim.com