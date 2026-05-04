[H리그] SK, 삼척시청 꺾고 3연속 통합 우승...강은혜 챔프전 MVP

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = SK슈가글라이더즈가 '무결점' 전승 우승의 신화를 쓰며 여자 핸드볼 왕좌를 굳건히 지켰다.

SK슈가글라이더즈는 4일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 신한 SOL뱅크 2025-2026 핸드볼 H리그 여자부 챔피언결정전 3차전에서 삼척시청을 30-25로 제압했다. SK슈가글라이더즈는 시리즈 전적 2승 1패로 역전 우승을 일궈내며 3년 연속 통합 우승을 달성했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = SK슈가글라이더즈 강은혜가 4일 2025-2026 핸드볼 H리그 여자부 챔피언결정전 3차전에서 삼척시청의 수비를 뚫고 슈팅을 하고 있다. [사진=한국핸드볼연맹] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com

정규리그 21전 전승이라는 사상 초유의 기록으로 결승에 직행한 SK슈가글라이더즈는 1차전을 패하며 벼랑 끝에 몰렸으나 2, 3차전을 내리 따내는 무서운 뒷심을 발휘했다.

이날 경기 역시 전반을 14-17로 뒤진 채 마쳤으나 후반 시작과 동시에 터진 강경민의 연속 득점과 강은혜의 화력을 앞세워 흐름을 뒤집었다. SK슈가글라이더즈는 21-21 동점에서 강은혜의 득점으로 균형을 깼고 윤예진과 최지혜의 골까지 더해 24-21로 점수차를 벌려 승기를 잡았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = SK슈가글라이더즈 골키퍼 박조은이 4일 2025-2026 핸드볼 H리그 여자부 챔피언결정전 3차전에서 삼척시청의 슈팅을 막아내고 있다. [사진=한국핸드볼연맹] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com

이날 9개의 슈팅을 모두 성공시키는 백발백중의 결정력을 뽐낸 강은혜는 챔프전 세 경기에서 18골과 도움 4개를 올려 챔피언결정전 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 승부처마다 터진 골키퍼 박조은의 선방은 이날 역전승의 발판이 됐다. 박조은은 상대 주포들의 결정적인 슈팅을 잇달아 쳐내며 14개의 세이브를 기록해 3차전 MVP에 이름을 올렸다. 강경민 역시 9득점 7도움으로 우승을 견인했다.

삼척시청은 이연경이 10점을 퍼부으며 3년 만의 정상 탈환을 노렸지만 후반전 SK슈가글라이더즈의 견고한 수비벽을 넘지 못하고 3년 연속 준우승에 머물렀다.

psoq1337@newspim.com