허영 의원, 6일 '춘천~원주' 국가철도망 구축계획 반영 국회 토론회 개최

AI 핵심 요약beta
- 허영 더불어민주당 의원이 4일 6일 토론회를 개최한다.
- 춘천~원주 철도 제5차 국가철도망 포함을 논의한다.
- 허영 의원, 지역 균형 발전 핵심 사업 추진을 약속한다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 허영 더불어민주당 의원은 오는 6일 오후 2시 국회의원회관에서 춘천과 원주를 잇는 철도망의 제5차 국가철도망 구축계획 포함을 위한 토론회를 개최한다고 4일 밝혔다.
송기헌 의원과 공동 주최하는 이번 토론회는 춘천~원주 철도 구축의 필요성을 논의하고 실현 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 우상호 더불어민주당 강원지사 후보가 참석할 예정이다.
최진석 철도경제연구소장이 좌장을 맡고, 오동익 티랩교통정책연구소 박사가 '춘천~원주 철도 제5차망 고시 필요성과 대응 전략'을 주제로 기조 발제한다.
박민규 한라대학교 교수, 노준기 코레일 철도연구원 경영연구처장, 김수현 한국교통연구원 연구위원, 류종현 우상호 후보 정책자문단장이 패널로 참여해 강원도 철도망 확충 방안을 논의한다.
허영 의원은 "춘천과 원주를 잇는 철도망은 강원도 철도 네트워크 효율성을 높이고 지역 균형 발전을 이끌 핵심 사업"이라며 "토론회 결과를 바탕으로 제5차 국가철도망 구축계획에 해당 노선이 포함되도록 노력하겠다"고 말했다.
kimsh@newspim.com