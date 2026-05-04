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[6·3 지선] 오세훈 "부동산 지옥 복식조" vs 정원오 "집값 폭등은 자기비판"

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  • 오세훈·정원오 서울시장 후보가 4일 부동산 공급 부족 책임을 서로 공세한다.
  • 오 후보는 정 후보 당선 시 세금·월세 지옥을 예고하며 이재명 정부 비판한다.
  • 정 후보는 오 후보 5년 시장 재임 중 전월세 폭등 실패를 지적하고 컨설팅 발언 공방한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부동산 공급 책임 전가 공방 지속
정원오 상인 '컨설팅' 발언도 도마

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 6·3 지방선거가 30일 앞으로 다가온 가운데, 국민의힘 오세훈·더불어민주당 정원오 서울시장 후보 간 부동산 표심을 겨냥한 공방도 더욱 치열해지는 양상이다. 두 후보는 집값 상승의 주된 요인으로 지목되는 공급 부족을 두고 서로 책임을 떠넘기고 있다.

오세훈 후보는 정원오 후보를 향해 "정 후보가 선출되면 집주인은 세금 지옥, 세입자는 월세 지옥으로 서울의 지옥 문이 열릴 것"이라고 직격했다.

오 후보는 4일 YTN 라디오에 출연해 "이재명 정부의 보유세와 양도세 인상 기조를 서울시장이 바로잡아야 한다. 정 후보가 당선되면 그냥 순종형 시장이 될 것"이라며 이같이 비판했다. 윤석열 정부 시절 공급 부족 책임론에 대해서는 "박원순 시장 시절 신규 착공이 취소된 상황에서 어떻게 공급을 늘리냐. 억지 논리"라고 반박했다.

오 후보 측은 전날 논평에서도 "문재인·박원순은 1차 부동산 지옥 복식조, 이재명·정원오는 2차 부동산 지옥 복식조"라고 공격했다. 그러면서 "정 후보는 이 대통령에게 '부동산 폭정을 중단하라' 요구하라"며 "그것만이 청년에 대한 최소한의 염치"라고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽), 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 3일 오전 서울 용산구 효창운동장에서 열린 제44회 서울특별시장기 축구대회 개회식에 참석하고 있다. 2026.05.03 khwphoto@newspim.com

정원오 후보는 반대로 윤석열 정부와 오 후보의 주택 공급, 전월세 대책 관리 실패로 집값이 폭등했다고 맞받아쳤다. 정 후보는 이날 민주당 서울 구청장 후보 간담회에서 오 후보를 향해 "5년 동안 시장을 하면서 전월세 폭등에 왜 대비하지 않았냐. 이건 스스로에 대한 자기비판"이라고 지적했다.

이어 "아파트 재개발·재건축은 10~15년이 걸리지만, 전·월세 문제는 2~3년이면 대책을 세울 수 있고 공급할 수 있다"며 "빌라, 오피스텔, 생활형 숙박시설은 2~3년이면 제공할 수 있는 것을 그간 뭐하고 이제 와서 전·월세 지옥이 될 거라고 얘기하냐"고 날을 세웠다.

정 후보 측도 전날 논평에서 "윤 정부에 주택 공급하자고 쓴 소리 한번 못한 장본인은 오 후보 본인"이라고 지적했다. 그러면서 "정 후보가 오 후보보다 더 빠르고 안전하게 재개발·재건축을 하겠다는 메시지만 나오면 오 후보가 광기 어린 네거티브를 한다"며 "본인의 치적이 없는 데 대한 트라우마인가"라고 꼬집었다.

양측은 정 후보의 이른바 '컨설팅' 발언과 관련해서도 날 선 공방을 벌였다. 지난달 25일 남대문시장을 찾은 정 후보는 '장사가 안 된다'는 상인에게 "관광객이 좋아할 만한 것으로 (상품을) 바꿔보고 연구해 보시라. 관광객이 이렇게 많은데 안 되는 것은 소비 패턴이 바뀐 거니까 전문가 컨설팅을 한 번 받아보라. 그걸 받으시면 대박이 난다"고 조언했다.

이와 관련, 오 후보는 전날 서울 선대위·시민동행선대위원장단 간담회 직후 취재진에 "정 후보가 보여준 자세는 가르치려고 하는 태도"라며 "정 후보는 최근에 '교통이 많이 막히면 공급을 줄이면 된다'고 말해 굉장히 물의를 빚었던 것으로 기억하는데, 이번 사례와 맥락이 같다고 생각한다"고 지적했다.

오 후보 측은 논평을 내고 "컨설팅을 받아야할 사람은 30년간 시장을 지킨 상인이 아니라 정원오"라며 "힘겨운 민생에 염장을 지른 망언이다. 그렇지 않아도 장사가 안돼 억장이 무너지는데 소금을 뿌려댔으니 영세 상인들의 심정이 어떠했겠는가"라고 비판했다.

이에 정 후보 측은 "오 후보 측의 굴절된 마음이 굴절된 시각으로 민심 청취 상황을 왜곡한 것"이라고 꼬집었다. 정 후보 캠프 총괄선거대책본부장인 이해식 민주당 의원도 "말꼬투리 정치 공세로 소비해서는 안 된다. 소상공인의 어려움이 왜 이렇게 커졌는지부터 답하라"고 반박했다.

그러나 김재섭 국민의힘 의원은 해당 상인의 목소리가 담긴 녹취록을 공개하며 "(정 후보가) 시장에서 하루하루 치열하게 살아가는 상인분께 이래라 저래라 훈계할 자격은 없다"고 지적했다.

이어 "본인이 꼬박꼬박 받아온 구청장 월급도, 달달하게 다녀온 칸쿤 출장 경비도 모두 상인들이 낸 세금에서 나온 것"이라며 "공직자로서 상인께 미안해하고 감사할 줄 아는 것이 도리"라고 주장했다.

kh99@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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