경기도 '고유가 피해지원금' 1차 접수 마감 나흘 남아

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3일 기준 총 46만6625건 신청접수...경기지역화폐 신청 비율 크게 증가

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 중동전쟁 여파 등으로 어려움을 겪는 취약계층의 생활 안정을 위한 '고유가 피해지원금' 1차 접수 마감일이 오는 8일인 나흘 앞으로 다가왔다고 4일 밝혔다.

도에 따르면 4월 27일 1차 접수를 시작한 이후 3일 24시 기준으로 총 46만 6625건의 신청이 접수됐으며, 이는 1차 지급 대상자 63만 2767명 중 73.7%에 해당한다. 특히 지난해 민생회복 소비쿠폰 때보다 경기지역화폐의 신청 비율이 크게 증가했다.

경기도가 중동전쟁 여파 등으로 어려움을 겪는 취약계층의 생활 안정을 위한 '고유가 피해지원금' 1차 접수 마감일이 오는 8일인 나흘 앞으로 다가왔다고 4일 밝혔다. [사진=경기도]

경기지역화폐 지급 건수는 15만 3764건으로 전체 지급 건수 중 33%를 차지하며, 지난해 소비쿠폰의 경기지역화폐 지급 비율인 22.8%를 현저히 초과했다.

또한 이번 지원금의 1차 지급은 행정복지센터 방문을 통한 오프라인 접수 비율이 높게 나타났다. 1주일 간의 지급 결과, 오프라인 신청 비율은 42.3%로 작년 소비쿠폰 지급 당시의 13.8%에 비해 대폭 증가했다. 이는 온라인 신청이 어려운 도민이 많은 1차 대상자의 특성이 반영된 것으로 보인다.

이에 따라 도와 31개 시군은 읍면동 행정복지센터 현장 창구를 운영하며 5월 4일부터 거동이 불편한 도민을 위한 '찾아가는 신청 서비스'를 시행하기로 했다. 전담 공무원과 통장 등이 직접 가정을 방문해 신청서 접수부터 지급 안내까지 원스톱 지원을 제공할 예정이다.

확정된 지원금은 올해 8월 31일까지 연 매출 30억 원 이하의 소상공인 매장에서 사용할 수 있으며, 주유소 및 일부 읍·면 지역의 하나로마트 등은 매출과 관계없이 사용가능하다.

도는 앞으로 신청 초기 혼잡을 최소화하고 지원 대상자가 누락되지 않도록 시군과 협력해 대응 체계를 지속적으로 유지할 계획이다. 또한 경기지역화폐를 통한 소비가 지역 내 소상공인 매출로 이어질 수 있도록 사용 편의성을 높이고 안내를 강화할 방침이다.

한편 고유가 피해지원금 접수는 카드사 누리집 및 모바일 앱, 지역상품권 앱을 통한 온라인 신청과 연계 은행 창구 및 주소지 읍면동 행정복지센터 방문을 통한 오프라인 신청이 가능하다. 본인이 신청하는 것이 원칙이지만, 2007년 12월 31일 이후 출생한 미성년 자녀의 지원금은 주민등록상 세대주 명의로 신청할 수 있다.

소득 하위 70%의 일반 도민을 대상으로 하는 2차 신청은 18일부터 시작될 예정이다. 자세한 문의는 120 경기도콜센터에서 상담 받으면 된다.

1141world@newspim.com