개소식 대신 민생으로…이재영 "보여주기보다 현장"

AI 핵심 요약beta
- 이재영 증평군수 후보가 4일 선거사무소 개소식을 취소하고 민생 현장을 찾았다.
- 영농 현장, 경로당, 어린이집 등을 방문해 주민 의견을 청취했다.
- 형식 행사 대신 실질 정책 보완 의지를 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 이재영 증평군수 후보가 4일 예정됐던 선거사무소 개소식을 열지 않고 지역 민생 현장을 찾으며 본격적인 현장 중심 선거운동에 돌입했다.
이 후보 측은 최근 중동 정세 불안과 고유가, 물가 상승 등으로 지역 경제와 골목상권의 어려움이 가중되는 상황에서 형식적인 행사보다 군민 생활을 직접 살피는 것이 우선이라는 판단에 따른 것이라고 설명했다.
그는 이날 지역 영농 현장을 비롯해 경로당과 어린이집, 취약계층 생활 공간 등을 차례로 방문해 주민 의견을 청취했다.
어르신과 학부모, 돌봄시설 관계자 등과 만나 생활 불편과 정책 수요를 점검하는 데 집중했다.
또한 치안 관련 현장을 찾아 지역 안전 인프라 확충 필요성을 확인하고 향후 증평의 성장 기반으로 꼽히는 공공형 지식산업센터와 복합문화예술센터 예정지도 둘러보며 사업 추진 상황을 점검했다.
이 후보는 "선거는 보여주기식 행사가 아니라 군민의 삶을 깊이 들여다보는 과정"이라며 "현장에서 직접 확인한 목소리를 바탕으로 실질적인 정책을 보완하겠다"고 말했다.
이 후보 측은 "이번 일정은 형식보다 실질을 택한 행보"라며 "중단 없는 군정과 현장 중심 행정을 이어가겠다는 의지를 보여준 것"이라고 말했다.
baek3413@newspim.com