개소식 대신 민생으로…이재영 "보여주기보다 현장"

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영농·돌봄·치안·미래사업 현장 잇단 방문...주민 의견 청취

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 이재영 증평군수 후보가 4일 예정됐던 선거사무소 개소식을 열지 않고 지역 민생 현장을 찾으며 본격적인 현장 중심 선거운동에 돌입했다.

이 후보 측은 최근 중동 정세 불안과 고유가, 물가 상승 등으로 지역 경제와 골목상권의 어려움이 가중되는 상황에서 형식적인 행사보다 군민 생활을 직접 살피는 것이 우선이라는 판단에 따른 것이라고 설명했다.

4일 이재영 민주당 증평군수 후보가 군내 한 경로당을 찾아 어른신들에게 절을 올리고 있다.[사진=이재영 캠프] 2026.05.04 baek3413@newspim.com

그는 이날 지역 영농 현장을 비롯해 경로당과 어린이집, 취약계층 생활 공간 등을 차례로 방문해 주민 의견을 청취했다.

어르신과 학부모, 돌봄시설 관계자 등과 만나 생활 불편과 정책 수요를 점검하는 데 집중했다.

또한 치안 관련 현장을 찾아 지역 안전 인프라 확충 필요성을 확인하고 향후 증평의 성장 기반으로 꼽히는 공공형 지식산업센터와 복합문화예술센터 예정지도 둘러보며 사업 추진 상황을 점검했다.

이 후보는 "선거는 보여주기식 행사가 아니라 군민의 삶을 깊이 들여다보는 과정"이라며 "현장에서 직접 확인한 목소리를 바탕으로 실질적인 정책을 보완하겠다"고 말했다.

이 후보 측은 "이번 일정은 형식보다 실질을 택한 행보"라며 "중단 없는 군정과 현장 중심 행정을 이어가겠다는 의지를 보여준 것"이라고 말했다.

baek3413@newspim.com