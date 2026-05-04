김성제 의왕시장 후보, 교육 주권 확립 "명품 교육 도시 의왕 완성할 것"

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'독립된 의왕교육지원청 신설' 및 '의왕미래교육센터의 성공적 개관' 반드시 이행

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김성제 국민의힘 의왕시장 후보는 교육 주권 확립을 위한 '명품 교육 도시 의왕' 비전을 4일 발표했다.

김 후보는 민선 8기 교육 혁신 성과를 토대로, 민선 9기 임기 동안 '독립된 의왕교육지원청 신설' 및 '의왕미래교육센터의 성공적 개관'을 반드시 이행하겠다고 강조했다.

김성제 의왕시장 후보는 민선 8기 교육 혁신 성과를 토대로, 민선 9기 임기 동안 '독립된 의왕교육지원청 신설' 및 '의왕미래교육센터의 성공적 개관'을 반드시 이행하겠다고 강조했다. [사진=김성제 의왕시장 후보 선거캠프]

그는 의왕교육지원청 독립 신설이 이제 '실행' 단계에 접어들었음을 언급하며 군포·의왕 통합교육지원청 체제에서 겪었던 교육 행정 서비스의 한계를 극복할 수 있는 기회를 갖게 됐다고 설명했다. 최근 관련 법안이 국회를 통과해 행정적 장애가 해소된 사실을 언급했다.

뿐만 아니라 김 후보는 민선 8기 시장으로서 임태희 경기도교육감과 협의해 의왕시청소년수련관 인근 부지를 신설 청사 부지로 제공하기로 결정했다고 전했다.

이와 같은 경우는 교육지원청 신설에 필요한 예산과 부지 문제를 즉시 해결한 것으로 의왕시가 독립 신설을 우선적으로 추진할 수 있는 확고한 기반을 마련했음을 의미한다.

한편 4월에 착공된 '의왕미래교육센터'는 김 후보가 구상하는 의왕 교육의 중요한 시설으로 내손동에 총 사업비 473억 원이 투입돼 건립 중이다. 이 센터는 AR, VR, 로봇, 드론 등의 첨단 기술을 포함한 창의 융합 교육 공간으로 조성될 예정이다.

김 후보는 민선 8기에서 이 사업의 추진을 이끌어 낸 토대를 바탕으로 민선 9기 임기 중 2028년 상반기 준공을 목표로 공정 관리에 최선을 다하겠다고 약속했다.

그는 센터 내에 진로진학상담센터와 수학클리닉센터를 통합해 의왕 모든 학생들이 자신의 능력을 키울 수 있는 교육 플랫폼을 구축할 계획임을 밝혔다.

김 후보는 이번 발표를 통해 "민선 8기에는 법적 근거와 부지 확보가 이뤄졌고 미래교육센터의 착공이 진행된 만큼 교육 독립을 위한 견고한 기반이 마련됐다"고 언급하며 "이 모든 성과는 치밀한 계획과 강력한 추진력이 있었기에 가능했다"고 강조했다.

이어 "교육 행정의 지속성은 도시의 미래와 관련되는 만큼 시작한 사람이 책임지고 마무리해야 한다"면서, "민선 9기 시장으로 당선되면 조례 개정 등 남은 행정 절차를 즉각 종료하여 독립 교육지원청을 열고 미래교육센터를 완공하겠다"고 덧붙였다.

마지막으로 김 후보는 "확실한 성과를 시민들이 직접 평가할 수 있도록 하겠다"고 전하며 "민선 8기의 교육 혁신이 민선 9기에 결실을 맺을 수 있도록 압도적인 지지를 부탁드린다"고 말했다.

1141world@newspim.com