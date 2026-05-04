최대호 안양시장 후보, 선거사무소 9일 개소..."시작한 일 마무리까지 완성"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"더 큰 안양, 시민이 행복한 안양을 만들기 위한 새로운 여정"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 최대호 경기 안양시장 예비후보는 오는 9일 선거사무소 개소식을 열기로 했다고 4일 밝혔다.

최대호 안양시장 후보. [사진=최대호 안양시장 후보 선거캠프]

최대호 후보의 선거사무소 개소식은 5월 9일 오후 3시, 안양시 동안구 관악대로 236 날뫼빌딩 3층에서 열릴 예정이다. 이 행사에서는 '안양의 완성, 믿으니까 최대호' 및 '시작한 일 마무리까지 최대호가 완성하겠습니다'라는 슬로건이 내걸린다.

최 후보는 이번 자리에서 민선 8기 동안의 주요 핵심 사업 성과를 시민들과 공유하고 안양의 지속적인 발전을 위한 미래 비전도 설명할 계획이다. 더불어 이 행사는 시민들과의 소통을 강화하기 위한 자리가 될 예정이다.

최대호 후보는 "안양의 완성을 위해 시작한 일을 끝까지 책임지겠다는 진심을 시민 여러분께 전하고자 한다"며 "더 큰 안양, 시민이 행복한 안양을 만들기 위한 새로운 여정에 많은 시민이 함께해 주시길 바란다"고 강조했다.

이번 개소식에서는 축하 화환 등을 정중히 사양하고, 검소하고 내실 있는 행사를 치르겠다는 방침이다. 또한 사무소 주변의 주차 공간이 협소하다는 우려로, 방문객들에게 대중교통 이용을 권장할 예정이다.

특히, 이번 행사에서는 더불어민주당의 중량감 있는 인사들이 영상 축하 메시지를 통해 최 후보를 응원할 예정이다. 이들은 수도권 원팀으로서 후보의 전문성과 행정력을 높이 평가하며 필승을 기원할 계획이다.

1141world@newspim.com