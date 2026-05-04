'2026 과천재즈피크닉' 2만5000명 방문 성황리 종료

공연과 휴식, 체험을 결합한 '체류형 축제' 형태로 운영

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지난 1일부터 2일까지 과천시민광장에서 개최된 '2026 과천재즈피크닉'에 총 2만5000명이 방문하며 성과를 거뒀다고 4일 밝혔다.

2026 과천재즈피크닉 (행사모습). [사진=과천시]

시에 따르면 이번 행사는 관람객이 잔디 위에서 자유롭게 음악을 즐길 수 있는 '피크닉형 문화 행사'로, 가족 단위 관람객과 재즈 매니아층 등 다양한 이들의 참여를 이끌었다. 과천재즈피크닉은 공연과 휴식, 체험을 결합한 '체류형 축제'의 형태로 운영됐다. 관람객들은 돗자리 위에서 편안히 음악을 감상하고 개방형 공간 구성으로 접근성을 높여 다양한 체험 프로그램이 제공됐다.

공연은 양일에 걸쳐 재즈 중심의 프로그램이 진행되었으며 첫째 날에는 톰 올렌도프 트리오, 올디벗구디, 안신애 등이 무대에 섰고 둘째 날에는 라퍼커션의 퍼레이드를 포함해 포레스텟, 유발이, 김대호 트리오, 이부영 콰르텟, 범프투소울, 라울 미동 등이 참여했다. 특히 라퍼커션의 바투카다 퍼포먼스는 시민이 직접 참여해 리듬을 체험하는 기회를 제공했다.

2026 과천재즈피크닉 (행사모습). [사진=과천시]

이번 행사는 사전 예약과 현장 참여가 병행되어 진행되었으며, 과천시민을 대상으로 한 우선 예약은 예매 시작 1분 만에 완판됐다. 현장 관람은 별도 제한 없이 가능해 많은 사람들의 관심을 받았다.

어린이와 가족 단위 관람객을 위한 프로그램도 다양하게 마련되었으며, '유발이의 마담꾸꾸' 공연, 컬러링북 및 사운드북 체험이 포함됐다. 또한 음반 판매와 사인회 등의 부대 행사와 함께 푸드트럭, 수유실 등 다양한 편의시설이 설치되었다. 이외에도 과천공연예술축제 마스코트 '지팝이' 포토존 및 '로그'의 느린 우체통 이벤트도 운영되어 관람객의 흥미를 끌었다.

2026 과천재즈피크닉 (팬사인회 모습). [사진=과천시]

지재현 과천시 문화체육과장은 "과천재즈피크닉은 시민의 직접 참여를 중시하며 기획된 새로운 문화축제"라고 밝히며 "앞으로도 6월 산사음악회와 9월 과천공연예술축제를 포함한 다양한 문화 행사를 통해 시민 가까이에 문화예술을 확대할 계획"이라고 덧붙였다.

1141world@newspim.com