이오수 경기도의원, 수원박물관 '실감영상관' 개관식 참석

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어린이날 앞두고 수원박물관 내 첫 실감형 전시 공간 도입

이오수 의원 "경기도-수원시 협력 결실, 역사와 첨단 기술의 만남 의미 커"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 이오수 의원이 어린이날을 하루 앞둔 4일, 수원박물관에서 열린 '실감영상관 작은 개관식'에 참석해 시민들을 위한 문화 향유 기회 확대를 강조했다.

이오수 도의원이 수원박물관 '실감영상관' 개관식 참석했다. [사진= 경기도의회]

이번에 문을 연 실감영상관은 수원시 내 전시 시설 중 수원박물관에 최초로 설치된 실감형 콘텐츠 전시 공간이다. 기존의 정적인 관람 위주 전시에서 벗어나 관람객이 직접 체험하고 몰입할 수 있는 미래형 전시 환경을 구축했다는 점에서 기대를 모으고 있다.

이번 사업은 경기도의 예산 지원을 통해 마련된 것으로, 도와 시가 긴밀히 협력해 공공문화 인프라를 확충한 대표적인 상생 사례로 꼽힌다. 특히 어린이날에 맞춰 개관함으로써 지역 어린이와 가족 단위 관람객들에게 새로운 문화 체험의 장을 제공하게 됐다.

이오수 의원은 축사를 통해 "수원은 정조 대왕의 개혁 정신과 소중한 역사적 자산이 살아 숨 쉬는 도시"라며 "역사적 기반 위에 첨단 실감형 콘텐츠가 결합된 이번 영상관은 과거와 미래를 잇는 상징적인 공간이 될 것"이라고 평가했다.

이어 "실감형 콘텐츠는 교육적 효과와 흥미를 동시에 잡을 수 있는 중요한 문화 자산"이라며 "수원박물관이 지역을 대표하는 체험형 문화 공간으로 자리매김하길 기대하며 앞으로도 시민 모두가 누릴 수 있는 문화 공간 확충을 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.

한편 이날 행사에는 지역 주민과 관계자들이 참석해 영상관의 첫 운영을 축하했으며 시설 내 다양한 콘텐츠를 직접 시연하고 체험하는 시간을 가졌다.

beignn@newspim.com