首尔举行国际庭园博览会 打造城市绿色空间

纽斯频通讯社首尔5月4日电 据韩国首尔市政府4日消息，于5月1日至10月27日举办为期180天的"2026首尔国际庭园博览会"。本届博览会以首尔林为核心，联动汉江、圣水、广津等区域，打造覆盖全市的"庭园城市"，通过融合自然景观与文化艺术，为市民和游客提供多元化的绿色空间体验。

【图片=首尔市政府提供】

开幕式将于5月1日16时举行，由世宗文化会馆管弦乐团与首尔文化财团演出团队带来主题演出。开幕周（至5月10日）期间，首尔林爵士音乐节、融合国乐演出、时尚活动及世界城市文化节等多样文化活动将陆续展开。

本次博览会共打造167座庭园，总面积约9万平方米，涵盖国际造景师参与的主题庭园、公开征集作品、企业与机构参与的捐赠庭园，以及市民和学生共同参与的互动庭园等多种形式。与此同时，庭园布局从首尔林向周边城区延伸，通过"5分钟庭园城市"理念，将绿色空间融入日常生活。

在观展方式上，博览会由传统"观赏型"向"参与型"转变。主办方推出多条导览路线，并提供韩语、英语等多语种讲解服务。游客还可通过扫描二维码使用智能导览系统，获取多语言信息。此外，结合增强现实（AR）技术的互动游戏也将上线，提升参观体验。

为带动消费与城市活力，现场设置美食车、地方特产集市及园艺产品销售区，并推出相关文创商品。同时，通过农夫市集、阅读活动等内容，丰富市民参与方式。

在服务与保障方面，主办方增设超过4600个座位，并配备每日最多251名安全管理人员，加强现场秩序与交通疏导。首尔市建议观众优先选择公共交通出行。

首尔市表示，本次博览会不仅是城市绿化成果展示，也是推动可持续发展和提升城市生活品质的重要举措。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社