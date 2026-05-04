남해군, 여름철 비상방역체계 가동…수인성 감염병 확산 차단 총력

AI 핵심 요약beta
- 경남 남해군이 4일 여름철 감염병 차단 위해 비상 대응체계를 가동했다.
- 9월 30일까지 하절기 비상방역체계를 운영하며 24시간 연락체계를 유지한다.
- 집단 설사 발생 시 신속 조사하고 손 씻기 등 예방수칙 준수를 당부했다.
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[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군이 여름철 수인성·식품매개감염병 확산 차단을 위해 비상 대응체계를 본격 가동했다.
군은 오는 9월 30일까지 '하절기 비상방역체계'를 운영한다고 4일 밝혔다. 고온다습한 환경에서 병원체 증식이 활발해지는 계절적 특성을 고려한 선제 조치다.
수인성·식품매개감염병은 오염된 물이나 식품 섭취로 발생하는 질환으로 여름철 집단 발생 위험이 높다. 이에 군은 보건소 감염병대응팀을 중심으로 비상근무조를 편성하고 24시간 비상 연락체계를 유지한다.
집단 설사 환자 발생 여부를 상시 모니터링하고 야간과 휴일에도 즉각 대응이 가능하도록 대응체계를 강화했다. 동일 음식물이나 식수를 섭취한 2명 이상이 설사나 구토 등 유사 증상을 보일 경우 집단발생으로 판단해 신속한 역학조사와 현장 통제에 나선다.
정현포 남해군 보건행정과장은 "여름철에는 식재료 상온 방치나 덜 익힌 해산물 섭취로 장관감염증 위험이 커진다"며 "비누로 30초 이상 손 씻기, 음식 충분히 익혀 먹기, 물 끓여 마시기 등 기본 수칙 준수가 중요하다"고 말했다. 이어 "학교와 음식점 등 다중이용시설과 의료기관에서는 2명 이상이 동시에 설사·구토 증상을 보일 경우 지체 없이 보건소에 신고해 달라"고 당부했다.
m25322532@newspim.com