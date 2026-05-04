전북 금융중심지 도약 가속…공공금융기관 집적 필요성 확대

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민간 금융사 집결과 자산운용 클러스터 형성 기반 강화

국민연금 연계 공공기관 이전 통한 투자 선순환 구조 구축 기대





[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 국내외 금융기관의 전북 집결이 본격화되면서 제3 금융중심지 완성을 위한 공공금융기관 유치 필요성이 한층 커지고 있다.

4일 전북자치도에 따르면 국내 4대 금융그룹과 글로벌 금융사들이 잇따라 거점 구축에 나서며 지역 금융 생태계가 가동 단계에 진입했다는 평가가 나온다.

KB금융그룹은 5개 계열사 약 380명 규모의 'KB금융타운'을 조성 중이며, 신한금융그룹은 자산운용·자본시장 기능을 중심으로 300명 이상을 배치할 계획이다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.05.04 lbs0964@newspim.com

우리금융은 5년간 1조6000억 원 규모 자금 공급을, 하나금융그룹은 자본시장 핵심 기능을 집약한 '원-루프 센터' 신설을 각각 추진하고 있다.

글로벌 금융사 역시 전북을 투자 거점으로 주목하고 있다. 이는 국민연금공단 기금운용본부가 위치한 점이 핵심 요인으로 꼽힌다. 세계적 연기금을 중심으로 자산운용 수요가 집중되면서 투자 기반이 빠르게 형성되고 있다는 분석이다.

전북은 여기에 한국투자공사(KIC), 9대 공제회, 중소기업은행, 농협중앙회 등 공공금융기관 유치를 통해 금융 기능을 한층 강화한다는 전략이다. 이들 기관이 집적될 경우 자금 조성부터 운용, 투자, 환류로 이어지는 선순환 구조 구축이 가능할 것으로 기대된다.

특히 공적 자산운용 기능이 한 지역에 모일 경우 공동투자와 정보 공유, 리스크 관리 협력이 가능해져 운용 효율성과 수익성 향상은 물론 국가 자산운용 경쟁력 강화로 이어질 전망이다.

기관 간 연계 효과도 주목된다. 한국투자공사가 이전하면 국민연금과 국부펀드 간 협업 기반이 구축되고, 공제회 집적 시 공적 자산운용 역량이 확대된다.

중소기업은행은 지역 산업과 연계한 정책금융 공급을, 농협중앙회는 농업금융 및 유통 기능 강화를 통해 지역경제 활성화에 기여할 수 있다.

전북은 금융을 넘어 산업과의 융합도 추진하고 있다. 이차전지·모빌리티, 농생명 연구개발, 수소 인프라 등과 금융 투자 기능을 결합해 복합 산업 생태계 구축을 모색 중이다.

정부의 2차 공공기관 이전 논의가 진행되는 가운데, 전북은 연기금과 민간 금융 인프라를 동시에 갖춘 지역으로 평가받으며 유력 후보지로 부상하고 있다. 금융중심지로 지정될 경우 세제 및 제도적 지원 확대를 통해 추가 투자 유입도 기대된다.

전북자치도 관계자는 "민간과 공공의 흐름이 맞물린 현재가 금융중심지 지정의 적기"라며 "공공기관 이전이 이뤄질 경우 전북은 투자와 산업이 결합된 성장 거점으로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.

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