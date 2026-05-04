경기도, 고양시 구제역 방역대 이동제한 조치 전면 해제

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임상검사·정밀검사·다각적인 예찰 결과를 종합

[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 고양시에서 발생한 구제역과 관련하여, 방역대 내에 묶여 있던 이동제한 조치를 4월 30일자로 전면 해제했다고 4일 밝혔다.

경기도는 고양시에서 발생한 구제역과 관련하여, 방역대 내에 묶여 있던 이동제한 조치를 4월 30일자로 전면 해제했다고 4일 밝혔다. [사진=경기도 북부청]

경기도는 지난 2월 19일 고양시 한 농장에서 구제역이 발생해 고양·파주 지역 방역대(3km) 우제류 농가에 이동제한 조치를 했다.

도에 따르면 이번 해제 조치는 구제역 발생 이후 방역대 내에 위치한 40개 농가를 대상으로 실시한 임상검사와 정밀검사, 그리고 다각적인 예찰 결과를 종합해 내린 결정이다.

시험소는 앞서 실시한 1차 해제 검사에서 NSP(바이러스 감염 항체) 양성이 확인된 농가를 제외하고, 기준을 충족한 19개 농가에 대해 지난 4월 9일 우선적으로 이동 제한을 해제한 바 있다.

시험소는 남은 21개 농가를 대상으로 추가 검사를 진행한 결과, 모든 농가가 해제 기준을 완벽히 충족함에 따라 잔여 농가들에 대한 이동제한도 최종 해제하게 되었다. 이로써 고양시 구제역 방역대는 모두 사라졌으며, 지역 축산 농가들은 다시 정상적인 방역 체계로 복귀하게 되었다.

시험소는 이동제한 해제 이후에도 추가 발생을 막기 위해 안정적인 관리 기조를 유지할 방침이다.

최옥봉 경기도북부동물위생시험소장은 "이동제한은 해제되었지만, 구제역 재발 방지를 위한 농가 단위의 차단 방역은 한시도 소홀히 할 수 없다"며 "농장 출입 차량과 외부인에 대한 철저한 통제, 축사 내외부 소독, 방역복 착용 등 기본 방역 수칙을 반드시 준수해 달라"고 당부했다.

1141world@newspim.com