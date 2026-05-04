투어스 미니 5집, 초동 111만장…자체 최다 기록

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 투어스(TWS)가 미니 5집 '노 트레지디(NO TRAGEDY)'로 앨범 초동 판매량(발매 직후 일주일간 음반 판매량) 자체 최다 기록을 세웠다.

4일 한터차트에 따르면 투어스의 신보는 발매 첫 일주일(집계 기간 4월 27일~5월 3일) 동안 111만 2770장 팔려 주간 음반 차트 1위에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 투어스(TWS)가 27일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 미니 5집 'NO TRAGEDY' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.04.27 khwphoto@newspim.com

이 앨범은 발매 첫날(4월 27일)에만 약 83만 장 판매돼 전작들의 흥행 지표를 단숨에 뛰어넘었고, 4일 차인 지난달 30일 이미 100만 장 고지를 밟으며 '밀리언셀러' 반열에 올랐다.

타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'는 공개 직후 멜론, 지니뮤직, 벅스 등 국내 주요 음원 차트에 진입해 대세 행보에 시동을 걸었다.

유튜브 한국 '일간 인기 뮤직비디오'(4월 28일 자) 4위를 찍었고, 공개된 지 6일 만에 조회 수 2000만 회를 돌파하는 등 빠른 상승세를 보이고 있다.

타이틀곡의 중독성 있는 훅 구간을 활용한 '따름 챌린지'도 화제다. 좋아하는 상대를 따라가고 싶은 마음을 리드미컬한 스텝으로 표현한 안무가 특징이다.

챌린지 음원은 인스타그램의 '릴스 인기 상승 오디오' 차트(5월 3일 오후 1시 기준) 2위까지 치솟았다.

투어스는 오는 6일 MBC every1 '쇼! 챔피언'에 출연해 컴백 둘째 주 활동을 이어간다. 이어 일본으로 건너가 8일 'KCON JAPAN 2026', 9일 'Kstyle Party 2026'에 출격하며 글로벌 팬들과 만난다.

alice09@newspim.com