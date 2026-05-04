경남도, 아동 복지 정책 '강화'…양육 부담 완화·돌봄 공공성 확대

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1조 4392억 원 투입…아동수당·돌봄센터 확대 통한 양육 지원

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 5월 가정의 달을 맞아 아동 복지 정책을 대폭 강화한다.

도는 '아이 키우기 좋고 아동이 행복한 경남'을 목표로 1조 4392억 원을 투입해 돌봄·성장, 보호·자립, 권리 실현 등 3대 전략을 추진한다고 4일 밝혔다.

아이키우기좋은경남[사진=경남도] 2026.05.04

이번 정책의 핵심은 양육 부담 완화와 돌봄 공공성 확보다. 도는 아동수당 지급 대상을 만 8세까지 확대하고, 어린이집 부모 부담 필요경비 지원 대상을 기존 3~5세에서 2~5세로 넓혔다. 외국인 영유아 보육료 지원 범위도 0~5세까지 확대해 보편적 양육 지원을 실현한다.

맞벌이 가정을 위한 돌봄 서비스도 한층 촘촘해진다. 다함께돌봄센터를 기존 48곳에서 61곳으로 확충하고, 방학 중 급식 단가를 1식 7000원에서 8000원으로 인상했다.

아이돌봄서비스 지원 기준을 중위소득 250% 이하로 상향하고, 연간 지원 시간도 1080시간으로 늘려 돌봄 사각지대를 해소할 방침이다.

위기 아동에 대한 대응 체계도 고도화된다. 인공지능(AI) 빅데이터 기반의 조기 발굴 시스템을 통해 학대 위험 아동을 선제적으로 찾아내고, 예방부터 사후관리까지 이어지는 '전 주기 보호체계'를 구축한다. 자립준비청년을 위한 주거·취업·교육 연계 지원과 정착금 지원을 강화해 사회 안착을 돕는다.

아동의 권리 보장과 참여 활성화를 위한 기반도 다진다. 아동·청소년참여위원회의 기능을 강화해 정책 수립 전 과정에 아동의 목소리를 반영하고, 아동권리 교육을 확대해 정책 주체로서의 성장을 뒷받침한다.

김영선 복지여성국장은 "보편적 양육 지원을 넘어 모든 아동이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 정책을 촘촘히 추진하겠다"며 "도민들이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 복지 혜택을 확대할 것"이라고 말했다.

news2349@newspim.com