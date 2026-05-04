유재석·이광수·변우석·지예은, 우당탕 캠프 개장…'유재석 캠프' 26일 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'가 초보 캠프장으로 변신한 유재석과 직원 이광수, 변우석, 지예은의 좌충우돌 캠프 운영기로 시청자들을 초대한다.

오는 26일 첫 공개되는 '유재석 캠프'​는 초보 캠프장 유재석과 예측 불가 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 떠들어 재끼고, 놀아 재끼고, 까불어 재끼며 일상 탈출을 완성하는 단체 캠프 예능​이다. 대체불가한 유재석이 매끄러운 진행은 잠시 접어두고 어딘가 허술한 초보 캠프장이 되어 펼치는 대규모 동고동락 캠프가 유쾌한 웃음 속 특별한 즐거움을 선사할 전망이다. 기상천외한 민박 버라이어티로 큰 사랑을 받았던 '대환장 기안장'에 이어 넷플릭스가 정효민 PD 사단과 함께하는 새로운 '민박 예능'이라는 점에서 이목을 집중시킨다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유재석 캠프 유재석. [사진=넷플릭스] 2026.05.04 moonddo00@newspim.com

무엇보다도 처음으로 '캠프장'에 도전하는 유재석을 비롯해 의욕은 넘치지만 어딘가 어설픈 직원 이광수, 변우석, 지예은이 함께 펼칠 '우당탕' 캠프 운영기는 단연 최고의 관전포인트다. 이날 공개된 스틸 속 웃음이 끊이지 않는 화기애애한 현장 분위기에서 유쾌한 팀케미를 엿볼 수 있다. '손님도 왕이고, 나도 왕이다'라는 '초보 캠프장' 유재석의 남다른 경영철학과 함께 지친 일상에서 벗어나 떠들고, 놀고, 까불어 재낄수 있는 특별한 시간을 선사할 '팀유재석'의 시너지에 뜨거운 기대가 쏠린다. 앞서 24시간 꽉 찬 캠프 스케줄이 공개돼 호기심을 자극한 만큼, 유재석과 직원들이 마주할 고강도 일정에 어떤 일들이 펼쳐질지 궁금증을 안긴다.

유재석은 "많이 긴장되고 어떤 일이 벌어질까 궁금했다"라면서 "각자의 다양한 인생을 사시던 분들이 함께 모여서 게임도 하고, 얘기도 나누며 어느새 하나가 되어 웃고 즐기던 순간이 제일 기억에 남는다. 시청자분들도 캠프에 같이 있었다고 생각하시면서 재밌게 시청해주시면 좋겠다"라고 소감을 전했다. 이광수는 "숙박객들을 모집할 때부터 재밌겠다고 생각했는데, 함께 하게 되어 설레고 기대가 됐다"라고 합류 소감을 전했다. 이어 "개인적으로 저에게는 '쉼표'같은 경험이었는데, 각자의 삶에서 치열하게 살아온 숙박객분들도 잠시나마 모든 걸 잊고 즐겁게 캠프를 즐기셨다. 이 모습들을 보면서 시청자분들도 동심으로 돌아간 듯한 감정을 느끼실 수 있기를 바란다"라고 애정 어린 메시지를 남겼다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유재석 캠프 변우석. [사진=넷플릭스] 2026.05.04 moonddo00@newspim.com

변우석은 "유재석 선배님과 같은 명찰을 달고 일할 수 있다는 게 아직도 안 믿기고 광수 형, 예은이 같은 센스 넘치는 직원분들과 함께할 수 있어 영광이었다"라면서 "작품에서 보여드렸던 모습과는 또 다른, 좀 더 편안하고 자연스러운 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아 기대가 된다. 새로운 도전인 만큼 즐겁게 촬영했는데 재미있게 봐주셨으면 좋겠다"라고 기대를 당부했다. 지예은 역시 "편안한 모습들을 재밌게 봐주시면 좋겠다"라며 "어렸을 때 상상했던 수련회 같은 분위기가 느껴져서 더욱 특별했다. 숙박객분들의 예상 밖 매력, 자연스럽게 만들어진 케미스트리가 인상적일 것"이라고 시청포인트를 짚어 기대 심리를 더욱 자극했다.

'초보 캠프장' 유재석과 함께 동고동락할 직원들을 섭외하는 과정에서 '익숙한 케미'와 '새로운 케미'를 동시에 가져가는 것을 중점적으로 생각했다는 제작진은 "네 사람의 호흡은 기대에 걸맞게 '익숙함과 새로움'을 모두 잡은 조합이었다"라면서 "촬영 자체가 워낙 고강도이다 보니 네 사람이 빠르게 가까워졌고, 서로 투닥거리면서도 끈끈해지는 '찐 남매 케미'가 자연스럽게 형성됐다. 이들의 관계 변화 역시 기대해 달라"고 전했다.

'유재석 캠프'는 26일 1~5회 공개를 시작으로, 6월 2일 6~10회까지 2주에 걸쳐 오직 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.

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