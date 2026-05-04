경기도, 산림환경연구소 소속 3개 시설에 방역전문가 제도 홍보물 게시

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병역명문가 예우 문화 확산·국가를 위해 헌신한 가문이 존중받는 사회 분위기 조성

[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 4일 산림환경연구소 소속 3개 시설인 잣향기 푸른숲, 축령산 자연휴양림, 강씨봉 자연휴양림에 병역명문가 대상 면제·감면 혜택을 알리는 홍보물을 게시하는 등 정책 홍보를 강화한다.

병역명문가 홍보물 게시 사진. [사진=경기도 북부청]

도에 따르면 병역명문가 예우 정책을 널리 알리고 대상자가 공공시설 이용 과정에서 혜택을 쉽게 확인할 수 있도록 하기 위해 추진된 것으로 홍보물은 이용객이 쉽게 볼 수 있는 주요 출입구와 안내 공간 등에 설치했다.

병역명문가는 3대가 모두 현역 복무 등을 성실히 마친 가문으로 국가를 위한 헌신과 책임을 상징한다. 경기도는 병역명문가에 대한 사회적 존중을 높이고 공공서비스 현장에서 실질적인 예우가 이뤄지도록 관련 제도 안내를 강화하고 있다. 이번 홍보물에는 대상자 기준과 면제·감면 내용, 이용 방법 등을 담아 현장에서 바로 확인할 수 있도록 했다.

경기도는 병역명문가를 대상으로 여러 공공시설에서 감면·면제 혜택을 제공하고 있다. 경기도어린이박물관, 남한산성행궁, 독개다리 및 BEAT131 전시관은 입장료를 면제한다. 경기도의료원 6개소인 수원·의정부·파주·이천·안성·포천병원은 외래 진료비 20%, 입원 진료비 10%를 감면한다. 경기아트센터는 자체 공연과 전시 관람료를 20% 할인한다.

시설 이용을 원하는 병역명문가는 현장에서 병역명문가증을 제시하면 관련 혜택을 받을 수 있다.

경기도는 산림환경연구소 소속 시설 3곳 홍보를 시작으로 차후 경기도의료원 등 다른 기관에도 홍보물을 게시할 예정이다.

조광근 경기도 비상기획담당관은 "경기도는 병역명문가 예우 문화를 확산하고 국가를 위해 헌신한 가문이 존중받는 사회 분위기를 조성하고 있다. 병역명문가에 대한 예우가 공공영역 곳곳에서 체감될 수 있도록 홍보를 계속하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com