창녕군, 제47회 대한축구협회장배 고교 축구대회 9~21일 개최

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26개 K리그 U18 팀 출전, 전통 강호들 참여

지역 경제 활성화, 유튜브 생중계로 팬 소통

[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군은 오는 9일부터 21일까지 창녕스포츠파크와 창녕공설운동장에서 '제47회 대한축구협회장배 전국 고등학교 축구대회'를 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 대회는 대한축구협회 등이 공동 주최하고, 경상남도축구협회와 창녕군축구협회가 공동 주관한다.

창녕스포츠파크 전경[사진=창녕군] 2026.05.04

참가 규모는 K리그 프로구단 산하 U18 26개 팀, 선수단 1500여 명이다. 선수들은 조별리그와 토너먼트 과정을 거쳐 고교 축구 최강자의 자리를 두고 격돌한다. 1974년 첫 대회 이후 수많은 스타 선수를 배출한 권위 있는 대회인 만큼, 프로구단 스카우트들의 관심도 집중될 전망이다.

특히 지난 대회 우승팀인 현대고(울산HD U18)와 준우승팀 매탄고(수원삼성 U18)를 비롯해 포철고(포항스틸러스 U18), 현풍고(대구FC U18) 등 전통의 강호들이 대거 출전해 치열한 승부를 예고했다.

대회 주요 경기는 유튜브를 통해 조별리그부터 생중계될 예정이어서 현장을 찾지 못하는 팬들에게도 생생한 현장감을 전달한다.

군은 이번 대회를 통해 '스포츠 중심도시'로서의 위상을 확고히 할 계획이다. 쾌적한 천연·인조 잔디 구장을 갖춘 창녕스포츠파크와 전국 최고 수온(78℃)을 자랑하는 부곡온천 등 우수한 인프라를 바탕으로 선수들이 온전히 경기에만 집중할 수 있도록 지원한다.

관광 비수기인 5월에 대규모 인원이 장기간 머무름에 따라 지역 상권 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

news2349@newspim.com