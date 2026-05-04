경기도 '도민 인권모니터단' 60명 모집

동네 공원 중심으로 영유아 편의시설의 이용과 접근성 현황 점검

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 4일부터 13일까지 동네 공원을 중심으로 영유아 편의시설의 이용과 접근성 현황을 점검할 '2026년 도민 인권모니터단' 60명을 공개 모집한다.

도에 따르면 이번 모집 대상은 아동과 영유아 등 인권 분야에 관심이 많고 활동 경험이 있거나 장애인, 고령자, 임산부, 영유아 돌봄 및 양육 경험이 있는 경기도민이다.

경기도 광명시 광명동 우리공원 전경. [사진=박승봉 기자]

모니터단에 선정되면 사전 전문 교육을 거쳐 현장 점검 활동에 투입된다. 이들은 무보수 명예직으로 활동하지만 현장 점검 시 규정에 따른 수당을 별도로 받는다. 모니터단의 현장 점검 결과는 향후 경기도인권위원회의 정책 권고를 마련하는 핵심 기초자료로 쓰인다.

도 인권센터는 매년 도민의 인권 관련 제안을 바탕으로 활동 주제를 정하고 있다. 올해는 저출생 위기에 대한 국민적 관심과 아동 인권 차원의 공공화장실 편의시설 접근성에 대한 도민 의견을 적극 반영해 동네 공원 내 영유아 편의시설을 중점적으로 살핀다.

공원 내 공중화장실 등 편의시설이 미흡할 경우 아동의 쾌적하고 건강한 성장을 저해하는 인권 침해로 이어질 수 있는 만큼 이번 밀착 점검이 지역사회 도민의 실질적인 인권 보장으로 이어질 것으로 도는 내다보고 있다.

경기도는 2024년부터 광역자치단체 가운데 선도적으로 현장 모니터링 중심의 인권 보장 활동을 펼쳐왔다. 2024년 버스정류시설을 시작으로 2025년 행정복지센터의 이용 및 접근성 현황을 모니터링하며 도민이 체감할 수 있는 인권 환경 개선을 추진해 왔다.

최현정 경기도 인권담당관은 "도민이 직접 지역사회 인권 현안을 발굴하고 점검을 통해 개선 방안을 제안하는 활동은 행정청과 도민의 인권 역량을 함께 높이는 계기가 된다"며 "특히 올해 주제인 영유아 편의시설 모니터링은 아동의 이익을 최우선으로 하는 아동 권리 보장의 국제사회 원칙에도 부합해 그 중요성이 매우 크다"고 말했다.

한편 경기도 본청 및 산하 공공기관, 지원 단체, 사회복지시설 등에서 발생한 인권 침해 사건은 경기도 인권센터를 통해 상담과 구제 신청이 가능하다.

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