제천시, 수요응답형 버스 '부름와유' 증차 확대 운행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5개월 1만 명 돌파… 교통 사각지대 해소 기대

봉양·백운 각 1대 추가… 5월부터 본격 운행

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시가 교통 소외지역 주민의 이동 편의 증진과 대중교통 활성화를 위해 수요응답형 버스 '부름와유'를 증차해 5월부터 확대 운행에 들어갔다.

시는 지난 달 8일 운송사업자와의 협약 체결을 통해 관련 행정절차를 마무리하고, 기존 운영 차량에 2대를 추가 투입했다고 4일 밝혔다.

부름와유 버스.[사진=단양군] 2026.05.04 choys2299@newspim.com

'부름와유'는 봉양읍과 백운면 주민이 스마트폰 애플리케이션 또는 전화를 통해 원하는 시간과 장소를 예약하면 차량이 최적 경로로 운행하는 맞춤형 교통 서비스다.

지난해 11월 정식 운행 이후 올해 3월까지 5개월간 누적 이용객은 1만 1000여 명을 기록했다. 3월 한 달에만 2334명이 이용하는 등 꾸준한 증가세를 보이고 있다.

이번 증차로 운영 규모는 기존 4대(봉양 2대, 백운 1대, 예비 1대)에서 6대(봉양 3대, 백운 2대, 예비 1대)로 확대됐다. 운행 시간도 주민 수요에 맞춰 조정됐다.

봉양읍 노선은 기존 오전 7시부터 오후 7시까지에서 오전 6시 30분부터 오후 7시 30분까지로 확대된다. 백운면 노선 역시 종료 시간이 오후 7시 30분까지로 30분 연장됐다. 호출 마감 시간은 오후 7시까지다.

시 관계자는 "증차와 운행시간 확대로 호출 대기시간이 줄어들고 더 많은 주민이 서비스를 이용할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 운영을 내실화해 대중교통 이용 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com