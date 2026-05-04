단양 북벽물고기정원, 스티커로 배우는 생태체험 인기

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남한강 민물고기 14종 제작… 어린이 체험형 교육

가족형 생태관광지 육성… 지역 관광 활성화 기대

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군 영춘면에 위치한 북벽물고기정원이 남한강에 서식하는 민물고기를 활용한 스티커 체험 프로그램으로 어린이 방문객들의 관심을 끌고 있다.

4일 군에 따르면 북벽물고기정원은 어린이들이 남한강 민물고기를 보다 친근하게 접하고 관찰의 재미를 느낄 수 있도록 민물고기 스티커를 제작해 무료로 배부하고 있다.

북벽물고기정원 탐험하는 아이들.[사진=단양군] 2026.05.04 choys2299@newspim.com

스티커에는 금강모치, 대륙종개, 꺽지, 묵납자루, 쉬리, 새코미꾸리, 은어, 돌고기, 줄납자루, 쏘가리, 참갈겨니, 황쏘가리, 피라미, 참중고기 등 남한강을 대표하는 민물고기 14종이 삽화 형태로 담겼다.

어린이들은 스티커를 활용해 정원 내 야외수조와 전시수조, 지하수조 등을 둘러보며 실제 물고기와 비교·관찰하는 체험 활동을 즐길 수 있다. 이를 통해 단순 관람을 넘어 직접 찾고 배우는 '생태 탐험' 방식의 교육 효과를 높이고 있다.

이번 프로그램은 스티커를 매개로 한 체험형 콘텐츠로 아이들이 눈으로 보고 손으로 익히는 학습이 가능해 학부모와 어린이들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다. 군은 해당 콘텐츠를 통해 어린이들이 지역 생태자원의 가치를 자연스럽게 이해하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

아울러 북벽물고기정원을 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 체험형 생태관광지로 육성해 지역 관광 활성화에도 기여할 계획이다.

군 관계자는 "친숙한 스티커를 활용해 어린이들이 남한강 생물자원을 쉽게 배우고 기억할 수 있도록 했다"며 "향후 해외 민물어류 스티커도 추가 제작해 체험 콘텐츠를 더욱 확대해 나갈 방침"이라고 전했다.

choys2299@newspim.com