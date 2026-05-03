[핌in인천] 한유섬 대신 '컨택·밸런스 좋은' 류효승 최준우 투입 , 박성한 경기 후반 대타 예고

AI 핵심 요약beta
- SSG 이숭용 감독이 3일 롯데전 라인업 발표했다.
- 한유섬 대신 류효승 지명타자, 최준우 우익수 출전시켰다.
- 박성한 후반 투입하고 백승건 선발 등판 배치했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 유다연 기자=롯데와 주말 3연전 마지막 경기 승리를 노리는 SSG 이숭용 감독이 한유섬 대신 류효승, 최준우를 선발출전시킨다. 박성한은 경기 후반에 투입된다.
SSG는 3일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 롯데와 2026 신한 SOL KBO리그 홈경기 전 라인업을 발표했다. 이날 SSG는 안상현(유격수)-정준재(2루수)-최정(3루수)-에레디아(좌익수)-오태곤(1루수)-최지훈(중견수)-류효승(지명타자)-조형우(포수)-최준우(우익수)의 라인업을 꾸렸다.
최근 지명타자나 우익수로 경기에 나섰던 한유섬이 빠졌다. 류효승, 최준우가 각각 지명타자, 우익수로 출전한다. 이 감독은 "한유섬이 힘들어하는 거 같아 류효승, 최준우를 수비로 쓰려고 한다"고 한유섬이 빠진 이유를 설명했다.
우익수 자리에 최준우를 투입한 것에 대해서 이 감독은 "(최준우가)컨택트 능력이 있다. 내야에서 외야로 전향했다"며 "나쁘지 않다. 밸런스도 좋다. 한유섬은 한화전에서 (컨디션이)올라왔다고 생각했는데 아니었다"고 밝혔다.
전날(2일)에도 첫 타석 홈런을 쳤던 박성한은 당초 공언한 대로 이날 휴식 차원에서 선발 라인업에서 빠졌다. 이 감독은 "(박)성한이는 뒤에 준비시킨다. 상황에 따라 대타로 넣으려 한다"고 전했다.
한편, 이날 백승건이 3년 만에 SSG 선발로 마운드에 오른다. 이 감독은 "공격적인 투구를 보여주면 좋겠다. 홈런을 맞아도 좋다"며 "백승건이 가진 재능이 좋다. 2군에서도 선발로 등판했다. 가진 퍼포먼스를 보여주길 바란다"고 말했다.
willowdy@newspim.com