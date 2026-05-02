문백청 경남도의원 후보, 선거사무소 개소…"말이 아닌 결과로 증명할 것"

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- 국민의힘 문백청 경남도의원 후보가 2일 양산 물금읍 선거사무소 개소식을 열었다.
- 윤영석 의원과 나동연 시장 후보 등이 참석해 문 후보를 치켜세우고 지지를 호소했다.
- 문 후보는 지역 교통·돌봄·편의시설 공약을 제시하며 변화와 약속 이행을 다짐했다.
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[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 문백청 경남도의원 후보는 2일 양산 물금읍 황산리에 위치한 자신의 선거사무소에서 개소식을 열어 "말이 아닌 결과, 기대가 아닌 변화로 증명하는 모습을 보이겠다"고 약속했다.
개소식에는 윤영석 국회의원과 이용식 전 도의원, 양산시장 후보, 도·시의원 후보, 차경애 박완수도지사 후보 부인, 지지자, 시민 등이 참석했다.
윤영석 국회의원은 축사에서 "문백청 후보는 양산 최초의 여성체육회장 출신으로 부지런하고 야무진 인성을 가진 훌륭한 인물"이라며 "당이 어려움에 처해있는 시기에 잔다르크처럼 나타나 범어지역에 출마해 깃발을 꽂아준 고마운 후보"라고 전했다.
그러면서 "용기있고 흔들임없는 기백에 감사드리며 문 후보는 지역이 산재한 각종 일들을 반드시 해결할 능력있는 인물임을 믿어 의심치 않는다"며 "양산시민과 경남도민을 위해 진정으로 노력하고 어려운 민원을 해소해주기를 기대드린다"고 밝혔다.
나동연 시장 후보는 "국가의 운명이 달려있는 이번 선거에 힘을 실어주시길 빌며 그동안 국민의힘이 잘못한 부분에 대해 속죄의 마음으로 국민과 시민에게 사죄드리겠다"며 "반드시 국민의힘 후보들을 지지해주셔서 양산을 살리고 대한민국을 일으켜 세울 수 있게 해달라"고 지지를 호소했다.
문백청 후보는 인사말을 통해 "언제, 누군가는 반드시 가야 할 길을 선택한 만큼 걱정이나 우려보다 결과로 답하겠으며, 그동안 지역 곳곳을 발로 뛰며 주민들의 목소리를 가까이서 듣고 생활 속 꼭 필요한 변화에 대해 고민해왔다"며 "문제해결을 위해 실제로 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 목소리를 높였다.
그는 ▲원도심에서 남양산역까지 이동하는 '순환형 셔틀버스 확충' ▲범어지역에 여름에는 시원하고, 겨울에는 따뜻한 '스마트 쉼터 설치' ▲권역별 돌봄센터 확충으로 아이를 언제든 믿고 맡길 수 있는 '돌봄환경 조성' ▲그늘쉼터와 벤치확대, 음수대 등 편의시설을 갖춘 '생활밀착형 공간조성' 등을 정책 공약을 제시했다.
문 후보는 "약속을 가볍게 하지 않고, 한 번 드린 약속에 대해 끝까지 책임지며 약속은 지키고, 변화는 반드시 이뤄내겠다"며 "주민들과 함께 반드시 우리 지역의 발전을 이루고 변화를 만들어 가겠다"고 다짐했다.
news2349@newspim.com